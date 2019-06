Decreto crescita | ok alla Camera | dal salva-Roma alla rottamazione | sconti su sexy shop e

Decreto crescita - Camera vota la fiducia con 288 sì e 181 contrari. Il testo torna al Senato : va convertito entro il 29 : La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul Decreto legge Crescita con 288 voti favorevoli, 181 contrari e 3 astenuti. Il testo è tornato in Auladopo l’approvazione di una decina di modifiche in commissione. Il testo dovrà ora passare al Senato ed essere convertito in legge entro il 29 giugno, pena la decadenza. Stralciata, dopo le polemiche, la norma che trasferiva la titolarità dei Fondi sviluppo e coesione alle Regioni. Nei ...

Fiducia al Decreto crescita : che cosa cambia con la nuova legge : Sì della Camera al voto di Fiducia per il decreto crescita: il provvedimento passerà al Senato per la seconda lettura...

La Camera oggi al voto sul Decreto crescita : ecco gli emendamenti e le novità al disegno di legge : oggi la Camera voterà la fiducia sul decreto Crescita, dopo un iter di scontri, emendamenti e rinvii. Il testo dovrà poi passare all'esame in Senato ed essere convertito in legge entro il 29 giugno, pena la scadenza. Vediamo qualcuna fra le principali novità e modifiche al decreto, dal Salva-Roma, al fondo per Radio Radicale e le norme per contrastare l'evasione fiscale.Continua a leggere

Cedolare secca - affitti brevi e Imu : cosa cambia con il Decreto crescita : Eliminata la multa per chi non conferma l’opzione per la tassa piatta alla proroga della locazione. Verso il codice «nazionale» per le locazioni turistiche su Airbnb (e non solo). Aumenta la deducibilità Imu per le imprese...

Pace fiscale - come cambia calendario dei versamenti con il Decreto crescita : Il decreto crescita, pronto per essere votato in Aula, porterà diversi cambiamenti al calendario fiscale: il 31 luglio scadrà il nuovo termine per la rottamazione delle cartelle e il differimento per gli Isa sarà al 30 settembre. Poi l'Imu-Tasi spostata dal 30 giugno a fine anno, mentre l'invio di Redditi e Irap passa dal 30 settembre al 30 novembre.

Scontrino elettronico - cosa cambia con l’emendamento al Decreto crescita : sei mesi senza multe : multe sospese per sei mesi per chi non si adegua alla nuova direttiva che dal 1° luglio introduce l'obbligo di emettere lo Scontrino elettronico per i commercianti con volumi di affari superiori ai 400mila euro. Lo stabilisce un emendamento al decreto Crescita approvato dalle commissioni di Bilancio e Finanze alla Camera.Continua a leggere

Precariato docenti - slittano gli emendamenti al Decreto Crescita : Per i docenti precari della scuola sì va profilando un rinvio della trasposizione in legge dell’accordo raggiunto tra i sindacati e il Miur circa le modifiche del reclutamento. È attesa per oggi la votazione del Decreto Crescita nel quale non sono stati inseriti gli emendamenti relativi all’accordo per la fase transitoria e per i corsi pas rivolti ai docenti non abilitati. La notizia si evince dai titoli di testo adoperati da Italia ...

Pensione - novità nel Decreto crescita : come avere l'assegno cinque anni prima del previsto : Per le imprese con più di 1.000 dipendenti arriva il contratto di espansione. L'obiettivo è quello di agevolare le nuove assunzioni nei processi di trasformazione delle imprese. Il processo sarà accompagnato dalla possibilità di un prepensionamento di 5 anni con onere a carico dell' impresa e al qua

Decreto crescita - arrivano un migliaio di assunzioni per potenziare l’Inps : Occorreranno tempistiche più lunghe per le 5.600 assunzioni nei centri per l’impiego e ci saranno circa 1000 posti di lavoro per nuovi operatori all’Inps, senza incappare nei limiti di organico. Lo prevede il cosiddetto Decreto Crescita che arriverà a occuparsi anche del reddito di cittadinanza. Il Decreto che un tempo si sarebbe chiamato omnibus nasce con l’obiettivo di rilanciare l’economia e assomiglia sempre di più a una manovra economica. ...

Crc – Bellinazzo : “Ecco come aiuterebbe il Decreto crescita” : Se il Decreto Crescita diventasse legge per il Napoli ci sarebbero diversi benefit anche sul mercato. In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, l’ha spiegato Marzo Bellinazzo, giornalista di Sole 24 Ore, : “Il Napoli deve sfruttare questo vantaggio su Roma e Milan che non faranno la Champions. Va consolidata l’importanza che la squadra ha nel campionato italiano in primo luogo e poi in Europa. ...

Il Decreto crescita per il calcio : come può aiutare la Serie A : Uno dei temi più caldi dell’asse calciomercato-politica di questa sessione estiva ormai alle porte è certamente il Decreto Crescita. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 aprile, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni. Pena la perdita di efficacia delle normative contenute nel testo. come già pubblicato su questa testata, la nuova […] L'articolo Il Decreto Crescita per il calcio: come può aiutare la ...

Pace fiscale - record di cartelle rottamate : pari a 38 - 2 miliardi di euro. Nel Decreto crescita via libera a riapertura dei termini : Rottamazione ter e “saldo e stralcio” hanno fatto registrare numeri record “rispetto ai precedenti” con 12,9 milioni di cartelle rottamate pari a 38,2 miliardi di euro. I numeri della Pace fiscale sono stati presentati in audizione dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore: sono state oltre 1,7 milioni le domande presentate entro il 30 aprile. Nel frattempo le commissioni Bilancio e Finanze della Camera ...

Decreto crescita : mediazione sul debito di Roma : Buone notizie per Virginia Raggi e il comune di Roma: i relatori del Decreto crescita hanno presentato in commissione 16 emendamenti che contengono anche una proposta per far pagare allo stato una parte del debito della capitale (circa 1,4 miliardi di euro) e al contempo per dare un supporto ai tanti comuni in dissesto e pre-dissesto. Gli aiuti arriveranno tramite l’istituzione di un fondo apposito, all’interno del quale confluiranno i minori ...

Tra gli emendamenti al Decreto crescita spunta una norma anti De Laurentiis : Tra i 16 emendamenti presentati ieri nella discussione sul Decreto Crescita spunta una norma che sembra pensata contro il Napoli di Aurelio De Laurentiis, scrive Il Fatto Quotidiano. Riguarda la tassazione dei calciatori. Nella proposta che sta per essere discussa alle Camere è stato modificato un passaggio, lo sconto esentasse passerà dal 70 al 50%. Ma quello che colpisce direttamente il Napoli è che lo sconto sulle tasse previsto per ...