Daniela Martani | Ecco perché uso foto sexy

Daniela Martani contro lo chef Gianfranco Vissani : “Se pesi 150 chili non puoi venirmi a dire cosa devo mangiare” : “Se pesi 150 chili non puoi venirmi a dire cosa devo mangiare. Non sei credibile“. È la stoccata lanciata da Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello, famosa “pasionaria” della vertenza Alitalia e ora attivista vegana, nei confronti dello chef Gianfranco Vissani che ha anche denunciato alla polizia per aver detto nei giorni di Pasqua di aver ucciso a mani nude e poi macellato 12 agnelli. “Se scoppiasse un incendio e ...