Dalla Serie A a Wanda Nara | Maxi Lopez ammette | “mi ha chiesto di farmi da agente | ma…”

(Di venerdì 21 giugno 2019) L’attaccante argentino ha chiuso la propria esperienza al Vasco da Gama e adesso sogna un ritorno in Italiasogna di tornare in Italia, dopo aver chiuso la sua avventura in Brasile con la maglia del Vasco da Gama. La nostalgia dellaA si fa sentire per l’argentino, che non disdegnerebbe nemmeno un approdo al Brescia. lapresse Interrogato da Sky Sport, l’ex Milan ha ammesso: “ho cambiato molto, ho girato l’Italia e ho fatto questa esperienza in Brasile ma ora sto cercando di tornare in Italia perché è la mia casa. C’è la mia famiglia, i miei bambini. Brescia? Voglio nuove sfide e giocare ad alti livelli qui in Europa. Tornare in Italia, al Brescia o altrove, mi stuzzica e mi motiva. Cosa farò una volta appesi gli scarpini al chiodo? Vorrei continuare a lavorare nel calcio.? Magari ci mettiamo d’accordo, può essere un inizio. ...

