Csm | Mattarella | «Da inchiesta Perugia quadro inaccettabile | oggi si volta pagina»|Live tv

Csm - Mattarella : “Caos sconcertante e inaccettabile. Da oggi si volta pagina” : “oggi si volta pagina nella vita del Csm”. È la promessa e l’auspicio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo discorso rivolto al plenum del Consiglio superiore della magistratura da lui presieduto dopo lo scandalo sulle nomine che ha travolto l’organo di autogoverno delle toghe. “Il saluto e gli auguri sono accompagnati da grande preoccupazione. Quel che è emerso, da un’inchiesta in corso, ha ...

Plenum del Csm il 21.Ci sarà Mattarella : 21.00 Il vice-presidente del Csm Ermini, ha convocato la seduta straordinaria dell' Assemblea plenaria, presieduta dal capo dello Stato Mattarella, per venerdì 21 giugno alle 9. Oggetto del Plenum è l'insediamento dei nuovi componenti del Csm,proposta della Commissione per la verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati; collocamento fuori ruolo dei componenti eletti; indizione di elezioni per due componenti del Csm con funzioni ...

Convocato un plenum straordinario del Csm - lo presiederà Sergio Mattarella : La bufera che ha colpito il Csm e la magistratura non si placa. Ci sono altre centinaia di intercettazioni trasmesse dalla Procura di Perugia al Consiglio superiore della magistratura. Intercettazioni che -stando a quanto scrivono alcuni quotidiani- celerebbero anche altri nomi di rilievo, compresa la trascrizione di un colloquio tra il pm sotto inchiesta a Perugia, Luca Palamara e il pg della Cassazione Riccardo Fuzio. Inoltre, Il ...

Caos Csm - Di Pietro : “Abbiamo scoperto l’acqua calda. Mattarella? Esca dal suo riserbo e non faccia il ragioniere” : “Caos Csm? Abbiamo scoperto l’acqua calda. Diciamo la verità: che le correnti servissero a questo, cioè a creare un’area di riferimento e di elettorato per andare poi a fare il componente del Csm, si sa dalla notte dei tempi, cioè da quando è stata fatta la norma per individuare i membri del Csm”. Sono le parole dell’ex magistrato Antonio Di Pietro, ospite de “L’Italia s’è desta”, su Radio ...

Paolo Becchi - caos-Csm : "Possibile che Sergio Mattarella non ne sapesse nulla?" : Li hanno beccati con le mani nella marmellata. Ma visto che sono giudici, allora si possono pure leccare le dita. Da quando la politica ha abdicato di fronte alla magistratura, correva l' anno 1992, siamo costretti a fare i conti con la vera casta, quella dei giudici. Impunita e, col beneficio del d

Csm - la spinta di Mattarella per riformare il Consiglio : ROMA Non scioglie il Csm per non insabbiare né l'intenzione mostrata dai partiti di cambiare i criteri di elezione, né i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati...

Csm - Mattarella indice elezioni supplettive : «Ora si volti pagina»