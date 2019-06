Csm | Davigo | “Nobile missione della giustizia sostituita con pericoloso carrierismo e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) “Credo che nella vita di un essere umano non ci siapiù nobile di rendere. Ma quest’anelito negli anni è stato sostituito da une da una caccia alle medagliette“. A rivendicarlo, nel corso del plenum straordinario del Consiglio superioremagistratura presieduto dal capo dello Stato Sergio Mattarella, il consigliere Piercamillo(Autonomia e Indipendenza, il gruppo che ha raddoppiato con gli insediamenti di Marra e Pepe la sua rappresentanza a Palazzo dei Marescialli). Non è stato il solo a fare mea culpa dopo l’inchiesta di Perugia che, come ha spiegato lo stesso presidenteRepubblica, ha “minato” l’autorevolezza delle toghe. “L’ansia di arrivare ha colpito anche i migliori tra noi. Abbiamo il dovere di dare subito un segnale chiaro di inversione di rotta”, ha ...

