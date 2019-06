Costantino Della Gherardesca Al figlio mai nato e gay ' difenditi dal bullismo etero'

Le prove della versione italiana di “The boys in the band” - Costantino Della Gherardesca : “Non diamo per scontati diritti che potrebbero scomparire” : “I diritti, che abbiamo acquisito nel tempo, non vanno dati per scontati, potrebbero scomparire da un giorno all’altro, si potrebbe tornare indietro.” Costantino della Gherardesca commenta cosi, durante le prove, il debutto italiano di The boys in the Band, lo spettacolo icona del Movimento LGBT da lui tradotto e adattato, che sarà in scena dal 13 al 19 giugno allo Spazio Teatro 89 di Milano, con un cast di attori giovani e di ...

Cosa ci fanno Elsa Fornero e Myss Keta nello stesso video? Cercano marito : non per loro - ma per Costantino Della Gherardesca : Costantino della Gherardesca non ha pace. E questa volta ha deciso di cercare marito grazie ai social network. Gli appelli ai pretendenti si sono moltiplicati e sono arrivati da fonti autorevoli e inaspettate: dalla senatrice Monica Cirinnà all’ex ministra del Lavoro, Elsa Fornero, da Barbara D’Urso a Elisabetta Canalis. Gli aspiranti mariti parteciperanno alle selezioni di un nuovo format per l’applicazione di Instagram, ...

Pechino Express 8 slitta al 2020? Carlo Freccero mette tutti in crisi - Costantino Della Gherardesca compreso : Signori e signore, i fan di Pechino Express 8 sono ufficialmente in crisi. Dopo settimane di attesa passati appesi ad un filo con la speranza di scoprire il nome dei viaggiatori e delle coppie della nuova edizione, oggi possiamo dire che tutto è rimandato a data da destinarsi. Quest'anno non è iniziato nel migliore dei modi per i fan dell'adventure-game di Rai2 per via dell'arrivo di Carlo Freccero ai vertici di Rai2 e della sua voglia di ...

Costantino Della Gherardesca cerca marito sul web... e ne fa un format per Instagram Tv : Costantino Della Gherardesca si è inventato un nuovo format, stavolta per Instagram Tv. Da qualche settimana, infatti, il conduttore televisivo ha lanciato un casting per trovare marito. "Sto cercando (realmente, non è solo un gioco) marito in rete. Un gruppo di amici ha lanciato l’appello unmaritopercosta@gmail.com che si sta allargando spiritosamente con altri testimonial", ha dichiarato a Repubblica. Da Barbara d'Urso a Monica Cirinnà, ...