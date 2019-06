Cosimo Ferri respinge le accuse | Quanta ipocrisia sul Csm da chi ha sempre fatto

huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) Il suo nome è centrale nel “mercato delle toghe” che emerge dalle intercettazioni. Offuscato però da Luca Lotti, su cui si è concentrata la polemica politica. MaMaria, deputato renziano del Pd - e consigliere del Csm a 35 anni, sottosegretario a 42 nel Governo Letta - non è indagato. Assiste a quello che esce sulla stampa e vede “tanta”. Parla in un’intervista a La Verità e punta il dito contro il Partito Democratico e contro quelli che lo hanno criticato pubblicamente, come Gianrico Carofiglio.“Non c’è nomina, da, che non sia oggetto di confronto e valutazioni. Così sarà anche nel futuro. I membri del Csm laici e togati, tutte persone autorevoli, non sono dei marziani e continueranno a confrontarsi, decidendo poi in piena autonomia”.Né P2, ...

ottaviadalessa : RT @LaVeritaWeb: Spunta un pranzo tra il pm Luigi Spina e il vice capo di gabinetto del Guardasigilli: nel menu la Procura di Roma. Cosimo… - anodo59 : RT @ValeMameli: E vogliamo parlare di Cosimo Ferri, magistrato (figlio dell'ex ministro socialdemocratico Enrico), uomo forte della corrent… -