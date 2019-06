Coppa d’Africa 2019 | viaggio al Cairo | dove la morte di Morsi rischia di rovinare

Coppa d’Africa 2019 al via : nell’Egitto che vuole mostrarsi moderno e sicuro - il torneo più europeo della storia : Per dare un senso all’importanza che questa Coppa d’Africa riveste per l’Egitto è sufficiente dare un’occhiata all’incontro dei giorni scorsi al Cairo tra il presidente al-Sisi e la nazionale guidata da Momo Salah. Strette di mano, sorrisi, maglie autografate ma anche e soprattutto esortazioni e consigli da parte del capo di Stato. Come quello di mostrare disciplina dentro e fuori dal campo o come quello di compiere il massimo sforzo per ...

Coppa d’Africa 2019 - Faraoni contro Guerrieri : l’Egitto sfida lo Zimbabwe a Il Cairo - inizia la battaglia per lo scettro del Continente : Faraoni contro Guerrieri: incomincia con questa feroce battaglia la Coppa d’Africa 2019, Egitto e Zimbabwe sono pronte per affrontarsi nell’incontro d’apertura della rassegna continentale che andrà in scena questa sera (ore 22.00) a Il Cairo. Da una parte i padroni di casa, tra le grandi favorite della vigilia e desiderosi di regalare emozioni al proprio pubblico in un momento davvero molto complicato a livello politico e ...

Egitto-Zimbawe - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio - canale tv e streaming. Le probabili formazioni : Oggi venerdì 21 giugno si gioca Egitto-Zimbabwe, match d’apertura della Coppa d’Africa 2019. A Il Cairo incomincia la rassegna continentale che per la prima volta si svolge in estate e che prevede la presenza di 24 Nazionali, i Faraoni vogliono essere assoluti protagonisti in casa e cercheranno il supporto del proprio pubblico per incominciare il torneo nel miglior modo possibile. L’Egitto è una delle grandi pretendenti alla ...

Probabili Formazioni Egitto vs Zimbabwe - Coppa d’Africa 21-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo A, le Probabili Formazioni di Egitto-Zimbabwe, venerdì 21 giugno ore 22.00. Salah sfida Musona.Ha inizio la Coppa d’Africa 2019 con l’esordio tra i padroni di casa dell’Egitto e lo Zimbabwe. I faraoni sono tra i favoriti per la conquista del trofeo, dopo averlo sfiorato nel 2017 in Gabon, quando persero in finale per 2-1 con il Camerun. L’allenatore è il messicano Javier Aguirre e in ...

Al via la Coppa d’Africa 2019 : tutto il torneo su DAZN : L’estate che stiamo vivendo è particolarmente densa di eventi e non permette di annoairsi per i calciofili. Sono infatti attualmente in corso i Mondiali femminili con la nostra Nazionale che si è qualificata alla fase a eliminazione diretta, e gli Europei Under 21, anche se qui la strada degli azzurrini appare in salita. Da pochi […] L'articolo Al via la Coppa d’Africa 2019: tutto il torneo su DAZN è stato realizzato da Calcio ...

Coppa d’Africa 2019 - le favorite. Egitto e Senegal in prima fila per lo scettro nel Continente nero : Ci siamo. La 32esima edizione della Coppa d’Africa di calcio sta per cominciare. In Egitto, dal 21 giugno al 19 luglio, i fari saranno puntati sul Continente nero. Per la quarta volta, sarà la terra dei Faraoni ad ospitare la rassegna, in sostituzione del Camerun, originariamente sede del torneo. Visti i continui ritardi nella costruzione degli impianti e le tensioni sociali attualmente esistenti nel Paese africano, la CAF (Confederazione ...

Coppa d’Africa 2019 - su che canale vedere le partite in tv e streaming? C’è la diretta gratis e in chiaro? : Gli appassionati del grande calcio internaziornale e i tifosi stanno facendo il conto alla rovescia perché manca sempre meno alla Coppa d’Africa 2019 che andrà in scena in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio. La rassegna continentale si preannuncia altamente spettacolare e incerta con 24 Nazionali partecipanti pronti a darsi battaglia per la conquista del trofeo attualmente detenuto dal Camerun: sei gironi da quattro squadre ciascuno, le ...

Pronostico Guinea vs Madagascar - Coppa d’Africa 22-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, analisi e Pronostico di Guinea-Madagascar, sabato 22 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Esordio in Coppa d’Africa per il Madagascar contro la Guinea. E’ stata la prima Nazionale a staccare il biglietto per questa edizione e con due giornate d’anticipo, grazie alla vittoria contro la Guinea Equatoriale (1-0) con un gol storico di gol di Nijva Rakotoharimalala. Entrambe hanno le ...

Pronostico Nigeria vs Burundi - Coppa d’Africa 22-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, analisi e Pronostico di Nigeria-Burundi, sabato 22 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Esordio in Coppa d’Africa per Nigeria e Burundi, in un girone come quello B che comprendente Guinea e Madagascar. E’ un confronto inedito per il calcio africano in quanto le due Nazionali non si sono mai affrontate nella loro storia.Come arrivano Nigeria e Burundi?La Nigeria è una delle favorite e ha già ...

Pronostico DR Congo vs Uganda - Coppa d’Africa 22-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, analisi e Pronostico di DR Congo-Uganda, sabato 22 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Esordio in Coppa d’Africa per Repubblica Democratica del Congo e Uganda, in un girone come quello A che comprendente i padroni di casa dell’Egitto e lo Zimbabwe. Il secondo posto è alla portata di entrambe, ed è per questo che sarà fondamentale fare punti. L’ultimo precedente tra le due Nazionali si è ...

Coppa d’Africa 2019 : tutti i soprannomi delle Nazionali. Dalle Aquile di Cartagine ai Leoni di Teranga : La Coppa d’Africa sarà uno degli eventi calcistici più importanti di questa estate, la rassegna continentale andrà in scena in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio e si preannuncia altamente appassionante e avvincente: per la prima volta nella storia si svolgerà in estate con il caldo che sarà un fattore determinante e parteciperanno 24 Nazionali. Il torneo è come sempre imprevedibile, non sembra vince la grande favorita della vigilia e le ...

Il grande calcio arriva nella terra dei faraoni : la Coppa d’Africa 2019 in esclusiva su DAZN : Le stelle e le giovani promesse del calcio africano sono pronte a scendere in campo, in esclusiva su DAZN, per la Coppa d’Africa 2019. La piattaforma di streaming trasmetterà infatti tutte le 52 partite della massima competizione africana in diretta, offrendo inoltre la possibilità di vederle successivamente in ogni momento grazie alla comoda funzione on demand. La 32esima edizione della manifestazione, la prima a disputarsi in estate ...

Coppa d’Africa 2019 - tutti i giocatori di Serie A presenti. Al via 15 esponenti dei Campionati italiani : L’edizione 2019 della Coppa d’Africa si svolgerà in Egitto da venerdì 21 giugno a venerdì 19 luglio: la competizione, alla prima edizione estiva, dato che fino all’ultima rassegna veniva giocata d’inverno, per le ire degli allenatori che nel bel mezzo della stagione perdevano diversi calciatori richiamati dalle rispettive Nazionali, prevede 24 squadre qualificate alla prima fase con sei gironi all’italiana, dai ...

