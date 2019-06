Coppa America 2019 | Uruguay-Giappone 2-2 | gli asiatici spaventano la Celeste che strappa

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) Un 2-2 spettacolare e che rimanda tutto all’ultimo turno quello che ha chiuso il match travalevole per laall’Arena do Grêmio di Porto Alegre. Il match disputato nella notte italiana ha dato il via alla seconda giornata del Gruppo C, con lache, dopo il 4-0 rifilato all’Ecuador all’esordio cercava i tre punti per la qualificazione anticipata al turno successivo. I piani della formazione allenata da Oscar Tabarez sono stati rinviati per mano di un ottimo, due volte avanti nel punteggio ed in entrambi i casi, però, riacciuffato dopo pochi minuti. Con questo punto glirimangono ancora in corsa per il passaggio del turno, ma devono sperare che nel match che si disputerà questa notte a Salvador, il Cile non vinca contro l’Ecuador. Rimane aperta anche la chance della miglior terza posizione, ma in ...

