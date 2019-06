Conto alla rovescia Natale | Campidoglio inizia caccia a nuovo ‘Spelacchio’

MATURITÀ 2019 - SECONDA PROVA ESAME DI STATO/ Quali tracce? Conto alla rovescia : SECONDA PROVA MATURITÀ 2019, ESAME di STATO. Inizia il Conto alla rovescia per conoscere le tracce scelte dal Miur, manca solo un'ora

Quella dimenticanza di non poco Conto nella traccia su Dalla Chiesa : Esame di maturità. Prima prova scritta. Due tracce parlano di mafia. nella Tipologia A ( Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano), la traccia porta a “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia, romanzo incentrato su alcuni omicidi di mafia. nella Tipologia C ( Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su temi di attualità), la traccia ricorda la drammatica vicenda del generale Carlo ...

Conto alla rovescia per il Solstizio d’Estate : Venerdì 21 Giugno sarà il giorno più lungo dell’anno : Domani, 21 Giugno 2019, alle 15:54 UTC (17:54 ora italiana) inizierà ufficialmente la bella stagione con il Solstizio d’Estate: sarà il giorno più lungo dell’anno (oltre 15 ore) e sarà seguito dalla notte più breve. Il termine Solstizio deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col significato di “sole stazionario”. In astronomia il Solstizio è definito come “il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto ...

Svelato il numero di episodi di Lucifer 5 - inizia il Conto alla rovescia per la fine della serie : La co-showrunner Ildy Modrovich ha comunicato tramite Twitter il numero di episodi di Lucifer 5. Dopo l'annuncio del rinnovo per una quinta e ultima stagione, i fan hanno lanciato una petizione online per richiedere a Netflix almeno un altro capitolo conclusivo. Di sicuro alla base c'è un grande affetto nei confronti della serie, che lo scorso anno rischiava di non tornare dopo la clamorosa cancellazione su Fox. Sul Twitter, Ildy ha ...

Conto alla rovescia per estate azzurra del basket su Sky Sport : ''Questa è l’estate azzurra del basket'': Beppe Bergomi, come tutti gli appassionati della palla a spicchi, sa bene che sui canali di Sky Sport gli appuntamenti con il basket non terminano mai in questa estate che vedrà entrambe le nostre nazionali maggiori impegnate in due grandi...

Maturità 2019 - è iniziato il Conto alla rovescia : tra novità e "totoesame" : Quella che inizia il 19 giugno sarà la prima Maturità dei nati nel 2000, e porta con sé varie novità: quella che più...

Mondiale Endurance - Conto alla rovescia per Le Mans : Con la prima sessione di prove libere e di qualifiche, in programma rispettivamente alle 16 e alle 22 di mercoledì 12 giugno, prende ufficialmente il via il programma della 24 Ore di Le Mans 2019: in pista, ché già da domenica la grande kermesse ha interessato la cittadina francese con le verifiche tecniche e le operazioni di peso effettuate, come da tradizione, sulla pubblica piazza. Nonostante i pronostici siano tutti a favore delle Toyota ...

RISSA ALLA COMUNIONE/ Anagni - non pagano il Conto da 700 euro e scappano con le torte : RISSA ALLA festa di COMUNIONE: è successo ad Anagni. Il promotore del banchetto ha tentato di svignarsela con le torte approfittando del parapiglia.

Calci e pugni alla festa di prima comunione (e scappano senza pagare il Conto) : Un ristorante di Anagni è stato teatro di una violenta rissa avvenuta dopo la cerimonia religiosa: per calmare gli animi è...

Spazio - Conto alla rovescia per lo storico lancio di una sonda che partirà dalla Calabria [GALLERY] : “Mancano ormai poche ore al lancio della sonda MoCRiS che volerà sui cieli della nostra amata Calabria fino a quello che viene definito il Vicino Spazio – scrive l’ingegnere Antonino Brosio, astronomo, sul proprio profilo Facebook -. La sonda realizzata dalla mia ABProject è un gioiello tecnologico e la più sofisticata sonda mai realizzata qui, e pensare che era partito tutto per gioco qualche anno fa e alla fine è diventato un ...

Meteo - l'estate parte in quarta : Conto alla rovescia per l'arrivo dell'anticiclone africano : Si prevedono tempi duri per chi non ama le temperature roventi: arriva la prima (vera) ondata di caldo

Matteo Salvini - avviso di sfratto a Di Maio e Conte : "Se fra 15 giorni..." - Conto alla rovescia : "Se tra 15 giorni ci ritroviamo con gli stessi ritardi, rinvii, allora è un problema". Matteo Salvini, intervistato da Rtl102,5, non nasconde come la tregua di governo siglata lunedì sera (a distanza) con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio non sia solo "fragile", ma quasi "di facciata". Al leader del M5

Renzi è sicuro : 'Per Salvini è già iniziato il Conto alla rovescia' : Le Europee sono ormai alle spalle. Matteo Salvini si è consolidato come il leader politico più influente in Italia, grazie ad una Lega che sembra avere un successo senza freni. Questo, come molti analisti politici raccontano, è però il periodo del cosiddetto "consenso volatile". Sono tanti i casi di partiti che, in pochi anni, sono passati dall'avere oltre il 40% a finire sotto il 20% o addirittura finire peggio. In poco tempo milioni di voti ...

Estate - è Conto alla rovescia : come trovare una vacanza buona per tutte le tasche : Sessantatre anni di storia, esperienza e amore per il cliente. Hotel, residence dolomitici e resort per una vacanza che può spaziare dal benessere, alla natura e fino alla mondanità. Questo, in sintesi, quel che rappresenta il marchio Geturhotels, gruppo italianissimo che ha iniziato e prosegue il s