Come ti spaccio la famiglia | trama | cast e curiosità della commedia con Jennifer Aniston

(Di venerdì 21 giugno 2019) Nuovo passaggio in tv pertila, ladegli equivoci datata 2013 in cui una splendidae Jason Sudeikis si improvvisano spacciatori internazionali più o meno per caso. Il film va in onda su Italia Uno domenica 23 giugno dalle 21.25 in poi.tilatrailertilaDavid Burke è un piccolo spacciatore di marijuana. Tra la sua clientela annovera cuochi e mamme borghesi, ma niente ragazzini; dopotutto, si considera un uomo con qualche scrupolo. Quando, però, per aiutare un gruppo di teenager viene aggredito da un gruppo di punkabbestie che gli ruba la ‘roba’ e il contante, lasciandolo in debito pesante con il suo fornitore, per poter rimettere ogni cosa a posto, e soprattutto per salvare la pelle, David si vede costretto a passare allodi droghe pesanti trovandosi, così, a dover ...

