Come funziona la tratta dei migranti : il trucco della "nave madre" vicino a Lamedusa : Un video girato da un drone dell'Agenzia Frontex ha documentato il trasbordo di 81 migranti da un peschereccio a bordo di un'imbarcazione più piccola, mostrando la dinamica del traffico di esseri umani del Mediterraneo. La Gdf sequestrerà il peschereccio arrestando i sette membri dell'equipaggio

Migranti - Come funziona la tratta nel Mediterraneo : il video che lo documenta : Un video documenta le modalità con cui avviene il traffico di esseri umani nel mar Mediterraneo. Nel filmato, dell'Agenzia Frontex, si vede un peschereccio trascinare una piccola imbarcazione e poi far sbarcare su questo barchino 81 Migranti: il peschereccio riparte così verso l'Africa, mentre il barchino si dirige verso le coste italiane.Continua a leggere

Come funziona la Flip Camera di ASUS ZenFone 6? I dettagli in questo video : Scopriamo Come funziona la Flip Camera rotante di ASUS ZenFone 6 grazie a questo nuovo video, in cui lo smartphone viene smontato e rimontato. L'articolo Come funziona la Flip Camera di ASUS ZenFone 6? I dettagli in questo video proviene da TuttoAndroid.

Il video che documenta Come funziona la tratta dei migranti : Un peschereccio, la 'nave madre', traina un barcone dalla Libia verso l'Italia. Si ferma, fa accostare l'imbarcazione, poco più di uno scafo bianco senza nient'altro che un motore fuoribordo, e comincia il trasbordo di decine di persone. Sono migranti che indossano magliette colorate e giubbotti di salvataggio ancora più sgargianti. Si accalcano stretti l'uno all'altro sullo scafo, alcuni scendono attraverso i boccaporti ...

Amazon Prime Day 2019 - quando è in programma e Come funziona : Per il quinto anno consecutivo, sta per arrivare l'Amazon Prime Day 2019: una giornata di sconti eccezionali dedicata agli utenti che hanno sottoscritto l'opzione Prime. Cioè agli abbonati che, a fronte di 36 euro annui (in Italia) ottengono consegne gratuite su 2 milioni di prodotti e una serie di altri servizi, fra cui Prime Music e Prime Video. Secondo informazioni non ufficiali, quest'anno l'Amazon Prime Day 2019 ...

Yerba Mate per dimagrire : opinioni - controindicazioni - dove si compra in Italia e Come funziona : In questo articolo vi daremo informazioni rispetto alla Yerba Mate, un’erba dagli effetti benefici, molti dei quali legati al dimagrimento e alla riduzione del senso di fame, che ha preso molto piede tra i consumatori Italiani, entrando nel loro regime alimentare. Scopriremo quindi quali sono I vantaggi di assumere la Yerba Mate e quali le controindicazioni e vedremo come funziona, dove si compra e cosa ne pensa chi l’ha ...

Xiaomi 9T messo a nudo in un video ufficiale : ecco Come funziona la pop-up camera : "Hai idea di come funzioni realmente la pop-up camera di Xiaomi Mi 9T?", chiede il tweet dell'account ufficiale con cui è stato pubblicato il video L'articolo Xiaomi 9T messo a nudo in un video ufficiale: ecco come funziona la pop-up camera proviene da TuttoAndroid.

Come funziona l’adozione a distanza con ActionAid : Se state pensando di usare una parte dei vostri soldi per aiutare chi è in difficoltà, ma non sapete bene da dove cominciare

Orale maturità 2019 : date - buste e Come funziona il colloquio : Oggi si concludono le prove scritte della maturità 2019, quindi nei prossimi giorni si inizierà con i colloqui orali.come funziona la prova Orale alla maturità 2019? Dopo l'abolizione della tesina, è introdotto dalla riforma, e come confermato dal Miur, il sistema delle tre buste: chi sceglie le domande, come si svolge, su quali materie verterà l'interrogazione. Previste anche domande sull'alternanza scuola-lavoro e su "Cittadinanza e ...

Salario minimo - ecco Come funziona nei Paesi Ue che l’hanno adottato : La proposta di un Salario minimo ha aperto un nuovo fronte di tensioni fra Cinque stelle e Lega. Ma la proposta di un «minimum wage» su scala Ue è già entrata nel dibattito politico a Bruxelles, incassando anche il parere favorevole di leader come Angela Merkel ed Emmanuel Macron. ecco perché ...

DDNS : cos’è e Come funziona : Avete un server o un computer a casa ma non riuscite ad accedervi da un’altra postazione tramite internet? Forse in fase di configurazione avete dimenticato un passaggio fondamentale quando si configurano server o PC raggiungibili dall’esterno via Internet: la configurazione del DDNS. Scoprite cosa è DDNS e come funziona, così da poter instradare correttamente tutte […] DDNS: cos’è e come funziona

Moneta virtuale Facebook : Come funziona - quanto vale. Quotazione Libra-€ : Moneta virtuale Facebook: come funziona, quanto vale. Quotazione Libra-€ Libra: la Moneta virtuale di Facebook, diversa dalle criptovalute, è l’ultimo progetto del gruppo la cui partenza è prevista nel 2020. Una idea che nasce dal punto di forza che il gruppo vanta ovvero gli oltre due miliardi di utenti in tutte le parti del mondo a cui offrire la possibilità di utilizzare la Moneta di prossimo conio. Moneta virtuale Facebook, ...

Maturità 2019 - le commissioni alle prese con le buste per l’orale. Ecco Come funzionano : A pochi giorni dall’inizio degli orali le commissioni sono ancora in alto mare. Quest’anno la terza prova della Maturità è tutta nuova: abolito il cosiddetto “quizzone” ora ci saranno tre buste tra le quali i candidati dovranno scegliere la propria. Una novità che crea ansia tra i ragazzi e un gran lavoro preparatorio per i commissari e i presidenti. Tecnicamente funzionerà così: la Commissione stessa dovrà predisporre le buste, in un’apposita ...

Bollo auto - scatta lo sconto (ma non per tutti) : Come funziona : La novità adottata dalla Regione Lombardia e consentita dal decreto Crescita del Governo: chi ha un tributo regionale...