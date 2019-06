Clima | Cia | il pianeta è a rischio | servono obiettivi e tempi certi

Il Governo spieghi perché rinuncia a ospitare COP 26 per il Clima in Italia : La 26esima Conferenza delle Parti (COP 26) delle Nazioni Unite sul Cambiamento climatico non si farà in Italia ma nel Regno Unito, a fine 2020.L’annuncio ufficiale di questa decisione, pubblicato sul sito del Governo Italiano, ha destato una certa sorpresa: essendo rimaste in lizza come candidate ormai solo Italia e Regno Unito, dopo che la Camera dei Deputati il 4 aprile scorso aveva votato una mozione, quasi ...

Migranti - 600 famiglie accolgono ciascuna un rifugiato : “Nonostante Clima politico” : Sono pronte ad accogliere Migranti a casa loro. Seicento famiglie italiane hanno dato disponibilità ad ospitare un rifugiato nell’ambito del progetto Refugees Welcome Italia. Negli ultimi sei mesi, le disponibilità sono state più di tre al giorno. Questa è la dimostrazione, secondo Fabiana Musicco, direttrice del progetto, “di come il desiderio di aiutare chi è costretto ad abbandonare la propria casa a causa di conflitti, persecuzioni o ...

Giuseppe Conte a Fanpage.it : “Clima di fiducia con Salvini e Di Maio - ora ricognizione su contratto” : Intervistato da Fanpage.it, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte assicura che il rapporto con i suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, è tornato buono: "Abbiamo recuperato il clima di fiducia tra noi". Conte parla dei rapporti con l'Ue, soprattutto sui temi economici, della questione migranti, della Libia e dello scandalo che ha travolto la magistratura italiana.Continua a leggere

Direzione Pd - l’appello all’unità di Nicola Zingaretti : “Ricostruiamo tra noi un Clima di fiducia” : Per ricompattare il Pd, il segretario Nicola Zingaretti punta a un appello all'unità, rivolto durante la Direzione a tutti i componenti e anche alle forze esterne che vogliono avvicinarsi al partito: "Sento su di me tutta la responsabilità di proporre alla Direzione una relazione con l'obiettivo di ricostruire tra di noi un clima di fiducia".Continua a leggere

Zingaretti : ricostruire Clima di fiducia : 12.06 "Non affossiamo i primi segnali di ripresa del Pd. L'azione deve essere rivolta tutta all'esterno, dove c'è una situazione di pericolo". Lo ha detto il segretario Zingaretti alla direzione nazionale. "Sento su di me tutta la responsabilità di proporre un intervento per ricreare un clima di fiducia. Siamo l'unica alternativa alla possibile egemonia di forze illiberali", ha aggiunto "Il Piano per l'Italia si configura come la piattaforma ...

Il Senato boccia l’emergenza Climatica : I segnali dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti con conseguenze spesso catastrofiche: dallo scioglimento dei ghiacciai ai frequenti fenomeni meteorologici violenti, dalla desertificazione al crescente rischio di estinzione di innumerevoli specie animali e vegetali. Eppure, in giro per il globo c’è ancora chi si ostina a non riconoscere l’esistenza del problema o la sua gravità. Non stiamo parlando solo del negazionista per ...

Papa : Clima minaccia umanità - no a ironie : 17.03 "Le generazioni future non devono pagare il costo della nostra irresponsabilità". Lo ha detto il Papa, ricevendo i vertici delle compagnie petrolifere. "Il cambiamento climatico minaccia il futuro dell'umanità. Abbiamo ignorato per troppo tempo le analisi scientifiche, basta al disprezzo e ironia", aggiunge Francesco. "Sono i poveri che soffrono il peggior impatto della crisi climatica", ribadisce. "La Chiesa è impegnata a fare la sua ...

Clima - Guterres (ONU) : gli eventi meteo estremi “minacciano la pace nel mondo” : Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto una riflessione, da qui alla prossima Giornata internazionale per la pace nel mondo (21 settembre), su una minaccia alla sicurezza e alla stabilità mondiale: il cambiamento Climatico. Le catastrofi e gli eventi meteo estremi, ha spiegato Guterres, sono sempre più frequenti e violenti e i problemi che derivano dall’esaurimento delle risorse rischiano di degenerare in ...

Ghiacciai più settentrionali d’Italia a rischio per il Clima : Un nuovo studio del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituti di scienze marine (Cnr-Ismar) e Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (Cnr-Isac) - pubblicato sul Journal of Glaciology stima una forte riduzione di lunghezza, entro il 2100, dei Ghiacciai del settore piu' settentrionale delle Alpi italiane (versante italiano dei Tauri occidentali), a cavallo con l'Austria. "Si tratta di 46 Ghiacciai, di cui solo sette con una superficie ...

Formula 1 - Vettel raggiunge Hamilton e Leclerc nel retro podio : il Clima diventa glaciale [VIDEO] : Subito dopo la sfuriata arrivata a fine gara, Vettel raggiunge Hamilton e Leclerc nel retro podio: il clima diventa subito gelido Situazione stranissima e paradossale quella vissuta nel retro podio, poco prima della premiazione successiva al Gran Premio del Canada. Lewis Hamilton e Charles Leclerc attendono pazienti di essere chiamati dagli organizzatori, ma Vettel ancora non si vede. Il tedesco arriva poco dopo, facendo calare il gelo ...

Ambiente e primarie USA : Joe Biden lancia un piano da 5.000 miliardi di dollari contro i cambiamenti Climatici : Punta tutto sul clima Joe Biden per difendersi dalle critiche che gli sono arrivate dall’ala liberal del partito. L’ex vice presidente americano, candidato favorito alle primarie democratiche di Usa 2020 infatti ha lanciato un piano da 5.000 miliardi di dollari per la lotta ai cambiamenti climatici. Chiede un’economia con energia pulita al 100% e zero emissioni nette entro il 2050. Un piano quello di Biden costerà 1.700 ...

I cambiamenti Climatici potrebbero essere una “minaccia esistenziale” entro il 2050 : “alta probabilità della fine della civiltà umana” : 20 giorni di caldo letale all’anno, collasso degli ecosistemi e oltre un miliardo di persone sfollate. Questi sono tutti probabili scenari che potrebbero devastare le società entro il 2050 se non verranno intraprese azioni rapide e radicali per limitare i cambiamenti climatici, secondo una relazione di un think tank sostenuta da un ex capo militare australiano. Il documento del Breakthrough National Center for Climate Restoration di Melbourne ...

Conte - la conferenza stampa : “Clima elettorale ha inficiato coesione - ma governo ha continuato a lavorare” : “Sabato è stata la festa della Repubblica e il primo compleanno del mio governo”, ha esordito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Nel 2018 abbiamo prestato giuramento. Ricordo che l’insediamento è stato accompagnato da molto entusiasmo sincero da parte della gente comune, e molto scetticismo degli opinionisti che si sono tradotti in annotazioni critiche, appuntate soprattutto su aspetti come aver posto a base ...

Greta Thunberg lascia scuola per il Clima : "Il tempismo è cruciale" : Federico Garau Secondo alcune fonti vicine alla 16enne svedese, la giovane ha deciso di mettere da parte la propria istruzione per almeno un anno, così da potersi dedicare pienamente alla campagna per la difesa dell'ambiente Oramai del tutto dedita alla difesa dell'ambiente, la 16enne Greta Thunberg ha intenzione di mettere temporaneamente da parte la propria istruzione e di lasciare la scuola per almeno un anno. Lo scopo è quello di ...