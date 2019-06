Ciclismo – Thomas pronto a difendere il titolo al Tour de France | il britannico torna in

sportfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) Geraintin sella dopo la brutta caduta al Giro di Svizzera: ildel team INEOS aggiorna i fan sui social Sospiro di sollievo per Geraint: ildel Team INEOS èto già ad allenarsi dopo la violenta caduta di qualche giorno fa al Giro di Svizzera. Il campione in carica deldeto in sella per preparare la Grande Boucle eil. E’ statostesso ad aggiornare tutti i suoi fan: “torniamo in sella oggi. Bella giornata, bel giro facile oggi. Tutto bene per me. Solo un piccolo taglio sopra l’occhio. Grande settimana la prossima settimana“, ha affermato sui social il ciclista del Team INEOS. Back on the bike today And got home in time to see @Eganbernal rip it up at Suisse pic.twitter.com/PIY6px8dUx — Geraint(@Geraint86) 21 giugno 2019 L'articolo– ...

