Chiara Ferragni si fa massaggiare il lato B sui social

(Di venerdì 21 giugno 2019)si concede qualche ora di relax in un centro estetico di Los Angeles senza Fedez e Leone. Il protagonista delle sue storie sexy? IlB che si gode un bel massaggio drenante. Siamo abituati a vederla in giro per il mondo o nei panni di una neo-mamma affettuosa, ma questa voltastupisce il web con uno scatto molto particolare che inevitabilmente scalda l’atmosfera.Una delle prime stories che si vedono in queste ore sul profilo della fashion blogger la mostrano distesa sul lettino di un centro benessere. Un video come un altro, con il suo viso rilassato in primo piano e… niente sotto!, infatti, sposta l’inquadratura e mostra il suo belB intento a godersi un meritato massaggio da un macchinario studiato ad hoc. Un fondoschiena apparentemente nudo, anche se in realtà coperto da una sottilissima brasiliana in pizzo bianco, quanto basta per scatenare i fan più sfegatati della

Durante la seduta, Chiara ammicca e sorride ai fan, consapevole del suo fascino e dell’approvazione dei follower. Qualsiasi cosa faccia, infatti, Chiara resta la beniamina del suo pubblico. “Tu sei l’assoluta definizione di perfezione”, commenta qualcuno. Altri premiano il suo innato gusto per la moda, c’è chi la vorrebbe imitare in tutto e per tutto e chi, come sempre, si perde in un complimento dopo l’altro.Sta di fatto che, abiti succinti e non, la Ferragni non smette mai di sorprendere i suoi 16 milioni di follower con scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza e semplicità, senza mai essere volgare, proprio come in questo caso.