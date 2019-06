C' era una volta Napoli Est | viaggio nel degrado di Ponticelli | dove l' emergenza rifiuti

Sea Watch - Matteo Salvini scrive una lettera a Giuseppe Conte : "Adesso intervenga l'Olanda" : I porti restano chiusi e Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la sua politica sull'immigrazione e sollecitare una "energica nuova iniziativa di sensibilizzazione" nei confronti dei Paesi Bassi, visto che la Sea Watch 3 batte bandiera olandese: "Caro Giuseppe, si tratta di

Una Vita - anticipazioni : DIEGO vuole scrivere al padre - cosa succederà? : Per quanto tempo Samuel Alday (Juan Gareda) riuscirà a nascondere a tutti quanti di avere ucciso il padre Jaime (Carlos Olalla)? Questa domanda inizierà ad avere risposta nelle prossime puntate italiane di Una Vita e tutto ciò succederà nel momento in cui Blanca Dicenta (Elena Gonzalez), grazie alle indagini dell’amato DIEGO (Ruben De Eguia), scoprirà che il suo piccolo Moises è ancora vivo. Una Vita, trame: Blanca sequestra Ursula Dando ...

Kyrgios attacca Djokovic : “vuole essere Federer - spera che il pubblico lo ami!”. La risposta di Nole è una lezione di stile : Nick Kyrgios attacca Novak Djokovic criticandone l’atteggiamento ‘ruffiano’ verso il pubblico: la risposta del tennista serbo è una lezione di stile Nei giorni scorsi, Nick Kyrgios si era guadagnato l’attenzione dei media grazie a delle dichiarazioni pungenti riferite al numero 1 al mondo, Novak Djokovic. Il tennista australiano aveva criticato l’atteggiamento ‘ruffiano’ che il tennista serbo ha, a ...

Beppe Fiorello - e chi se l’aspettava? Una vera doccia fredda per la Rai : Beppe Fiorello è un attore di grandissimo talento che siamo abituati a vedere in Rai. Sono 18 anni, per un totale di 21 produzioni, che il fratello di Rosario lavora per il servizio pubblico. È dunque una “svolta storica” nella sua carriera il passaggio a Mediaset con una nuova fiction che andrà in onda su Canale 5. Proprio così: Beppe Fiorello ‘passa’ a Canale 5 con ‘Gli orologi del Diavolo’, le cui riprese sono iniziate a maggio ...

C’era una volta Roma… “Santa Maria del Popolo” : Ci troviamo nel Rione Campo Marzio a Piazza del Popolo, ad ammirare uno splendido esemplare di architettura rinascimentale, la Basilica di Santa Maria del Popolo, costruita nel 1099 per volere del papa Pasquale II. Luogo di culto cattolico del centro storico romano, la Chiesa ospita numerose opere d’arte e monumenti funebri, divenendo un luogo ricco di storia e di capolavori inestimabili. Sulle pareti destra e sinistra, si trovano i due ...

Quest’uomo ci venderà la Luna. Bezos : le grandi conquiste sono alla portata della libera impresa : Per che cosa ricorderemo questo 2019? Forse lo ricorderemo come l’anno in cui abbiamo capito che la nostra generazione sarebbe stata l’ultima a ricordare una Luna senza luci. Dalla Terra alla Luna di Jules Verne è del 1865: avevamo appena cominciato a disegnare strade ferrate in giro per l’Europa. Il sogno dell’esplorazione spaziale ha fatto fortun...

Microsoft si focalizzerà solamente su una console next-gen : L'anno scorso all'E3, Phil Spencer dichiarò che la società stava lavorando a nuove console per la prossima generazione. All'E3 del 2019, la discussione sul palco puntava verso un solo dispositivo e ora il percorso sta diventando un po' più chiaro, riporta Thurrott.com.In un'intervista con Business Insider, Phil afferma che la società è ora focalizzata su una console anche se l'anno scorso si parlò di più console. Inoltre, le prove e gli addetti ...

Inizia l’era di Zion Williamson! Atletismo - personalità e intangibles : un talento come lui nasce una volta per generazione : Prima scelta al Draft per la gioia dei New Orleans Pelicans, da questa notte Inizia l’era di Zion Williamson: Atletismo, personalità e talento fuori dal comune per il giovane che dominerà l’NBA nei prossimi anni Nella notte italiana si sono poste le basi per la nuova stagione NBA. Il Draft 2019 ha assegnato uno o più talenti alle rispettive franchigie, giovani sui quali costruire il proprio futuro mettendoli al centro del progetto, o nuove ...

C'è stata una maxi operazione anti pedopornografia online in Italia : Vasta operazione contro la pedopornografia online coordinata dalla procura della Repubblica e da quella per i minori di Catania: sono 51 le persone indagate per detenzione divulgazione di pornografia minorile e tra queste 30 sono minorenni. Sono state le indagini del compartimento della polizia postale di Catania, sotto la direzione del centro nazionale di contrasto di pedopornografia online del servizio polizia postale e delle comunicazioni, ad ...

MATURITÀ 2019/ Esame di Stato - il nemico di una scuola veramente libera : MATURITÀ 2019: quasi cent'anni di Esame di Stato e non portarli bene. L'autonomia lo ha svuotato, resta solo il lato sentimentale. E tante contraddizioni

Una Vita - trame : Arturo riceve una lettera dalla figlia dopo aver tentato il suicidio : Uno storico personaggio dello sceneggiato “Una Vita”, nelle prossime puntate italiane perderà la voglia di vivere. Si tratta del colonnello Arturo Valverde, che pur avendo ritrovato la felicità al fianco di Silvia Reyes, prenderà una drastica decisione. Il padre di Elvira cadrà in preda alla disperazione totale, quando scoprirà di avere una malattia incurabile. L’ex militare approfitterà dell’assenza della sua amata dal paese iberico, per ...

Una rimonta da sogno! Sassari schiaccia Venezia e pareggia la serie : il Campione d’Italia si deciderà in Gara-7 : Sassari ribalta tutto in Gara-6: pareggiata la serie contro Venezia! Il Campione d’Italia si decide sabato in Gara-7 Sembrava quasi fatta per Venezia: la Reyer è partita subito col turbo oggi, in Gara-6 di finale scudetto di serie A, motivata a chiudere i giochi una volta per tutte questa sera, nella casa del Sassari. La squadra guidata da Pozzecco, nonostante qualche difficoltà, è riuscita a reagire e lo ha fatto nel miglior modo ...

Atalanta - Champions League a Bergamo? Il club ci spera e presenta una relazione alla Uefa : L’Atalanta programma la prossima stagione. Oltre al calciomercato, il club è impegnato nei lavori allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia“. Il direttore operativo Spagnolo ha presentato una relazione alla Uefa per poter giocare la Champions League a Bergamo. Un primo passo per provare a portare la musichetta più famosa del calcio nella propria città. I lavori procedono a ritmi serrati e l’Uefa ha dato la ...