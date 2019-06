Cech torna al Chelsea | l’ex portiere sarà il nuovo consulente tecnico

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Petra Londra, nel suo. L’exceco è stato presentato oggi come “Technical and Performance Advisor” del club blues: “Sono un privilegiato e sono felice di avere l’opportunità di unirmi nuovamente al: darò il mio contributo a creare il miglior ambiente possibile per prestazioni di alto livello e continuare a centrare i successi ottenuti dal club negli ultimi 15 anni”, ha affermato. “Non vedo l’ora di cominciare questa nuova sfida: spero di poter trasmettere tutte le mie conoscenze e la mia esperienza a livello calcistico”, ha aggiunto l’ex. Arbitro, ma che fai? Mette mano nel taschino, ma… VIDEO Fernando Torres si ritira, l’annuncio su Twitter: “E’ giunto il momento di porre fine alla mia carriera calcistica” VIDEO I feel very privileged to have this opportunity to ...

