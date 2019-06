lastampa

(Di venerdì 21 giugno 2019) Per un giorno addio moduli, bonifici, niente investimenti né estratti conto.piemontesi e lombardi hanno lasciato la scrivania e si sono trasformati in imbianchini, carpentieri, addetti alle pulizie e alla cura del verde: con l’aiuto di professionisti, ieri hanno realizzato piccoli lavori di manutenzione in tre sedi dell’istituto ...

LaStampa : Il primo volontariato aziendale in Piemonte va in scena alla Tommaseo di via dei Mille a Torino. - Piergiulio58 : Cazzuola e pennello, cinquanta bancari restaurano la scuola “Così si fa gruppo” - La Stampa - StampaTorino : Cazzuola e pennello, cinquanta bancari restaurano la scuola “Così si fa gruppo” -