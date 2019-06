ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Laazzurranon potrà partecipare aidi atletica leggera, in programma a Doha dal 28 settembre all’8 ottobre. La scelta è dettata dalla carenza dinella struttura sanitaria valdostana, l’ospedale Beauregard di Aosta, dove l’atleta lavora come. Ad annunciare la scelta è la stessacon un post su Facebook: “Onoratissima di poter vestire la maglia azzurra in un mondiale di atletica leggera, ma ahimè la coperta in ospedale è sempre più corta”, scrive. La 47enne, che negli ultimi mesi aveva dovutoa numerosi raduni collegiali, era arrivata venticinquesima ai Giochi di Rio del 2016 e ottava agli Europei di Berlino del 2018. Secondo quanto riporta Aosta Sera, il pensionamento a fine maggio di unadi base e il trasferimento a breve di un’altra, “stanno costringendo tutti, ...

avatar1dory : RT @Cascavel47: Catherine Bertone, maratoneta-pediatra costretta a rinunciare ai Mondiali: “Pochi medici, non posso assentarmi” https://t.c… - Cascavel47 : Catherine Bertone, maratoneta-pediatra costretta a rinunciare ai Mondiali: “Pochi medici, non posso assentarmi”… - Noovyis : Un nuovo post (Catherine Bertone, maratoneta-pediatra costretta a rinunciare ai Mondiali: “Pochi medici, non posso… -