Catania | si è tolto la vita nel suo negozio il gioielliere Marco Avolio | aveva 65 anni

(Di venerdì 21 giugno 2019) Una bruttissima tragedia si è verificata nelle scorse ore a, dove il famoso, volto storico dei commercianti catanesi, si è improvvisamentelasparandosi un colpo di pistola al petto.65.Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che la vittima sia morta ieri sera: questa mattina infatti, vedendo che ilnon era ancora aperto, sua sorella si è recata nel retrobottega, dove ha poi fatto la macabra scoperta. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, ma i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso delproblemi di salute Al momento non sono noti i motivi che hanno portato l'uomo a compiere l'insano gesto: pare comunque che avesse dei problemi di salute, e gli inquirenti temono che alla base del suicidio ci sia proprio la sua condizione personale. ...

