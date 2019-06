Canottaggio | Coppa del Mondo Poznan 2019 | nelle specialità olimpiche quattro equipaggi

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) Si sono concluse le batterie del mattino che hanno visto in acqua quasi tutti gliazzurri impegnati nella seconda tappa dideldi: a, in Polonia, buoni riscontri, doveimbarcazioni azzurre sono già in semifinale. Nel pomeriggio ripescaggi e quarti di finale. SPECIALITA’Nelsenza senior maschile Marco Di Costanzo,Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo vincono la prima batteria in 5’55″44 e vanno in semifinale, mentre nel doppio pesi leggeri maschile Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta vincono la prima serie in 6’34″09 e vanno in semifinale. Nel singolo senior maschile Simone Martini conquista l’accesso ai quarti chiudendo secondo nella terza serie in 6’56″65, mentre Fabio Infimo termina quinto ed ultimo nella quinta batteria in ...

sehmagazine : Coppa del Mondo di #Canottaggio: il Doppio Pesi Leggeri di Stefano Oppo e Pietro Ruta vola in semifinale a #Poznan… - canottaggio1888 : Coppa del Mondo di Poznan. Il quattro di coppia senior maschile non gareggerà ?? - canottaggio1888 : Domani a Poznan al via la seconda tappa di Coppa del Mondo (C.Stampa) ?? -