Calciomercato Sampdoria | è fatta per Depaoli | rinforzo per Di Francesco

Calciomercato - le bombe della notte : Atalanta su Palacio (Bologna ci prova per Kouamé) - Sampdoria su Zapara e Genoa su Escalante : bombe clamorose nella notte per quanto riguarda il Calciomercato, sono ore caldissime con tante squadre attivissime con l’obiettivo di rinforzare le rose. Novità molto importanti da ‘Gianluca Di Marzio’ durante lo speciale Calciomercato di Sky Sport. L’Atalanta tenta l’attaccante del Bologna Palacio, il calciatore deve prendere una decisione, accettare la Champions League o rimanere in rossoblu, sempre il ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : la nuova Sampdoria - il nome in difesa della Lazio e le contropartite per Barella : Non sarà rivoluzione in casa Lazio ma in difesa più di uno potrebbe partire, e serve quindi qualche sostituto. Così il Corriere dello Sport odierno fa il nome di Vavro, gigante danese che nella sua nazionale gioca al fianco di Skriniar. Tra l’altro, per caratteristiche, viene paragonato proprio al calciatore dell’Inter: bravo nel gioco aereo (193 cm d’altezza) e nell’anticipo. Potrebbe essere il sostituto del partente Wallace. (LA NOTIZIA ...

Calciomercato Sampdoria - obiettivo Zapata per la difesa : Di Francesco spinge per portarlo a Genova : La società del presidente Ferrero ha intenzione di portare in blucerchiato Zapata, in scadenza di contratto con il Milan La nuova Sampdoria di Eusebio Di Francesco sta nascendo, il primo obiettivo riguarda la difesa e conduce a Cristian Zapata, in scadenza di contratto con il Milan. Il giocatore colombiano piace e non poco all’ex allenatore della Roma che, insieme ad Osti, sta definendo la propria rosa in vista della prossima ...

Calciomercato Sampdoria - Andersen saluta : “E’ ora di andare via” : Calciomercato Sampdoria – Il suo addio era nell’aria, adesso è arrivata la conferma definitiva. Joachim Andersen lascia la Sampdoria, è lui stesso ad annunciarlo nel corso di un’intervista ai microfoni di bt.dk. Ecco le sue parole. Calciomercato Sampdoria, Di Francesco e 4 colpi per puntare all’Europa: il nuovo undici dei blucerchiati [FOTO] “E’ ora di andare via. Potrebbe essere il momento di fare un salto ...

Calciomercato Sampdoria - Di Francesco e 4 colpi per puntare all’Europa : il nuovo undici dei blucerchiati [FOTO] : 1/15 11 Di Francesco Sampdoria ...

Calciomercato Sampdoria - c’è l’accordo : quasi fatta per Hurtado [CIFRE E DETTAGLI] : Calciomercato Sampdoria – I blucerchiati, che stanno attendendo Di Francesco per la panchina (venerdì prevista la firma) dopo aver liberato Giampaolo, sono vicini al secondo acquisto di questa stagione, in seguito a quello di Chabot. E’ infatti sempre più vicino l’arrivo del giovane attaccante venezuelano Jan Hurtado del Gimnasia La Plata: la Sampdoria avrebbe raggiunto l’accordo con l’entourage del giocatore ...

Calciomercato Sampdoria - Di Francesco chiede il ‘pupillo’ Berardi : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria ha scelto il nuovo allenatore, si tratta di Eusebio Di Francesco, l’ex Roma ha trovato l’accordo con il club blucerchiato, ufficialità prevista nelle prossime ore, superata la concorrenza di Stefano Pioli. Si tratta di un ottimo colpo del presidente Ferrero che spera in una stagione da protagonista, è già andato in scena un incontro tra le parti per programmare il futuro ed il ...

Calciomercato Sampdoria - si chiude per Gonzalo Maroni del Boca : Calciomercato Sampdoria – Tante situazioni da risolvere entro le prossime ore in casa Sampdoria, la prima riguarda sicuramente la questione allenatore, è testa a testa Pioli-Di Francesco con la risposta definitiva dell’ex Roma che è previsto entro il weekend. Nel frattempo la dirigenza blucerchiata si muove sul fronte Calciomercato, secondo voci provenienti dall’Argentina è vicinissimo l’arrivo di Gonzalo Maroni, ...

Calciomercato Sampdoria - il punto : nel mirino di Ferrero due calciatori dell’Inter : Calciomercato Sampdoria – Il presidente dei blucerchiati, Massimo Ferrero, concentratissimo tra questione allenatore, entrate ed uscite. Nel mirino del patron dei liguri sarebbero finiti due calciatori dell’Inter: il difensore Alessandro Bastoni e l’attaccante Andrea Pinamonti, reduci dai prestiti a Parma e Frosinone. Si ragiona sulla formula che potrebbe essere un prestito biennale. Intanto mancherebbe solo ...

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – Bomba dalla Spagna - i nomi per l’Inter di Conte - gli acquisti di Sampdoria e Watford e i nomi per il Lecce : Bomba dalla Spagna – La Bomba proveniente dalla Spagna è clamorosa. Secondo As, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe lasciare i blancos a fine stagione. Come fa sapere il quotidiano sul proprio sito internet, fra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus. Da quanto riferiscono, sarebbe stato direttamente (APPROFONDIMENTO) nomi INTER DI Conte – l’Inter si prepara per l’ultima giornata del campionato di ...

Calciomercato Sampdoria - vicinissimo Sam Lammers del Psv Eindhoven : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria programma già la prossima stagione. Operazioni praticamente definite quelle di Jan Hurtado, attaccante venezuelano classe 2000 del Gimnasia La Plata e di Julian Chabot, difensore del Groningen, che ha firmato fino al 2024. Arriva il terzo tassello. Si tratta di Sam Lammers, attaccante di proprietà del Psv, in prestito nell’ultima stagione all’Heerenveen dove ha realizzato 16 gol in ...