Calciomercato Inter – La società nerazzurra incontra il ds del Sassuolo | nel mirino c’è

sportfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) L’mette nelStefano Sensi: incontro a Milano tra i dirigenti nerazzurri ed il ds delL’lavora sodo per mettere su la squadra perfetta per Antonio Conte: il club nerazzurro sembra muoversi verso una direzione ben precisa, che mira a portare a Milano Stefano Sensi. Il giocatore delè infatti neldell’, i cui dirigenti, in compagnia di Antonio Conte hannoto il ds della squadra modenese. ”Sono venuto a vedere la sede nuova, è molto bella. Hoto anche Conte, dentro ci sono tutti. Sensi? E’ un giocatore che piace ai grandi club, posso dirvi che abbiamo molte richieste. Prima di darlo via ci pensiamo bene perchè è un giocatore importante per noi. Pinamonti? Non ciessa, siamo già messi bene davanti’‘, ha raccontato Carnevali.L'articolo– La...

DiMarzio : #Sensi sempre più vicino all’@Inter #calciomercato @SkySport - FabrizioRomano : Sensi piace all’Inter se dovesse andar via Borja Valero e rimane un obiettivo importante del Milan per il centrocam… - FabrizioRomano : #Inter Arrivato in sede Carnevali del Sassuolo: si lavora per Stefano Sensi, potrebbe rientrare Gravillon nell’oper… -