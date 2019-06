Calcio femminile | Mondiali 2019 | il tabellone e le possibili avversarie dell’Italia Si

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Stati Uniti vittoriosi contro la Svezia e in vetta al gruppo F. Vittoria inutile del Cile : Si è conclusa ufficialmente questa sera la prima fase dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Definito, infatti, il quadro del girone F che ha sancito il primato degli Stati Uniti davanti alla Svezia, al Cile ed alla Thailandia. Allo Stade Océane di Le Havre le campionesse del mondo hanno offerto un’altra prova di grande forza contro la Svezia, argento olimpico a Rio 2016. Le statunitensi si sono imposte, infatti, 2-0 contrp le scandinave. ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : il calendario dagli ottavi alla finale. Programma - orari - tv e streaming : Si è conclusa la fase a gironi dei Mondiali di Calcio femminile che si stanno disputando in Francia: individuate anche le migliori terze classificate, sono così 16 le formazioni ancora in gara, che daranno vita alla fase ad eliminazione diretta, che terminerà domenica 7 luglio con la finalissima. Di seguito tutti gli accoppiamenti ed il Programma completo con date, orari e palinsesto tv. Mondiali DI Calcio femminile FASE AD ELIMINAZIONE ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Olanda e Stati Uniti chiudo in vetta ai gironi E ed F

Tabellone Mondiali Calcio femminile 2019 : gli accoppiamenti dagli ottavi alla finale. Date - programma - orari e tv : Dal 22 al 25 giugno andranno in scena gli ottavi di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Le migliori 16 squadre si confronteranno per contendersi gli 8 posti disponibili per i quarti e tra queste ci sarà anche l’Italia che affronterà il 25 giugno a Montpellier la Cina, in un match sulla carta molto equilibrato, in cui saranno pochi dettagli ad essere decisivi. accoppiamenti interessanti anche quelli tra Norvegia ed Australia, ...

VIDEO Olanda-Canada 2-1 - Highlights - gol e sintesi Mondiali Calcio femminile. Europee prime nel Girone E : Il primo posto nel Girone E ai Mondiali di calcio femminile è dell’Olanda, che batte 2-1 il Canada nello scontro diretto del raggruppamento. L’Olanda agli ottavi troverà il Giappone, e, in caso di successo potrebbe incrociare ai quarti l’Italia, in quello che diventerebbe anche un vero e proprio spareggio per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Highlights Olanda-Canada ...

VIDEO Camerun-Nuova Zelanda 2-1 - Highlights - gol e sintesi Mondiali Calcio femminile. Nchout spinge le africane agli ottavi di finale : Il Camerun si qualifica agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile in corso in Francia: la compagine africana batte per 2-1 la Nuova Zelanda grazie alla doppietta di Nchout, con rete decisiva al 95′, e rientra così nelle migliori terze, andandoa posizionarsi davanti a Nigeria ed Argentina. Highlights Camerun-Nuova Zelanda 2-1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : sarà Italia-Cina agli ottavi! Data - programma - orario e tv : Sono bastate le gare odierne del Girone E dei Mondiali di Calcio femminile per determinare l’avversaria dell’Italia agli ottavi di finale: ad affrontare le azzurre di Milena Bertolini sarà la Cina, giunta terza nel Girone B con quattro punti dopo la sconfitta per 0-1 con la Germania, la vittoria per 1-0 con il Sudafrica ed il pari per 0-0 con la Spagna. La sfida si giocherà martedì 25 giugno alle ore 18.00 a Montpellier e sarà ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Olanda vittoriosa contro il Canada e primato del Gruppo E. Camerun ok contro la Nuova Zelanda : Ultima giornata andata in scena nel Gruppo E dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Pomeriggio attivo a Reims ed a Montpellier, con le quattro compagini protagoniste del raggruppamento tutte in campo alle ore 18.00. Nella città dello champagne, Olanda e Canada si sono confrontate per il primato. Sono state le olandesi ad imporsi per 2-1, grazie alle marcature di Arnouk Dekker al 54′ e di Lineth Beerensteyn al 75′. Inutile il gol di ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Olanda in vetta al girone E

