BPER Banca Beach Volley Tour Si riparte da Margherita di Savoia La prima volta in

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) L’estate deltargataprosegue, dopo lo spettacolare prologo di Lido di Ostia e festeggia una “” nel week end in arrivo. Quello in programma domani e domenica adiè infatti il primo torneo del circuito, giunto ormai al suo quarto anno di vita, disputato sulla sabbia pugliese. E che torneo, visto che saranno al via alcune delle coppie più forti del panorama nazionale, tra cui due delle quattro semifinaliste dellatappa del Campionato Italiano andata in scena a Milano una settimana fa. L’organizzazione locale è a cura della asd Flamingo, una piccola e giovane società nata un paio di anni fa con l’idea di ridare vigore ain una zona importante come quella didi. Obiettivo subito centrato perché la tappa delè solo la punta dell’iceberg di una serie di ...

enricospada2 : #BPERBeachVolleyTour BPER Banca #MargheritadiSavoia #BeachVolleyball #beachvolley #Beabeacher E' tutto pronto a Mar… - reggiotv : Villa San Giovanni. Arrestato l'autore della rapina alla Banca Bper - folkfunding : RT @betapdb: Su Produzioni dal Basso il nuovo bando in #crowdfunding di @GruppoBPER_PR dedicata a percorsi educativi -