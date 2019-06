oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) Spettacolare serata dial Parco della Pace di, la riunione BBT ha regalato grandissime emozioni al pubblico della capitale presente in massa all’Anfiteatro di via di Monte Stallonara.De, in passato Campione del Mondo WBA dei supermedi, hato lainternazionale WBC che aveva conquistato lo scorso dicembre: il padrone di casa hal’armeno Khoerenper verdetto unanime (117-112; 116-113; 116-113) e ha potuto festeggiare con pieno merito ritoccando così il suo record personale (28 vittorie, 9 sconfitte, 1 pareggio). Il 34enne è uscito alla distanza contro l’ex Campione d’Europa, dopo 4 riprese molto equilibrate è riuscito ad avere la meglio nei confronti dellaostruzionistica dell’armeno e ha conquistato il successo. Festeggia anche l’imbattuto Michael Magnesi (15 vittorie) che ha demolito il ...

OA_Sport : Boxe, Giovanni De Carolis conserva l’internazionale WBC: sconfitto Gevor a Roma. Cintura per Michael Magnesi - Urloweb : #Sport #Boxe #Roma Ancora una volta Giovanni De Corolis, il campione della #Montagnola torna sul ring > -