Borriello | “San Paolo nuovo grazie alle Universiadi In futuro lavori all’esterno”

(Di venerdì 21 giugno 2019) L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli suiin corso allo Stadio San: “Stanno andando alla grande, dobbiamo ringraziare i lavoratori e le imprese. E’ bene ricordare che il Sanè stato rifatto sfruttando l’occasione delle, tramite fondi pubblici”. Niente scritta Napoli, ha detto l’assessore: “Non ce l’abbiamo fatta perché dovevamo cambiare un assetto dei sediolini. Stiamo vedendo di farlo dopo le”.ha parlato anche del: “Ipotizziamo che nella prossima gestione di dieci anni si possano fare ancheall’esterno. Più volte al tavolo con il Napoli si è ragionato sul fatto che sia giusto che la gestione faccia qualcosa in più per il San. Magari anche con degli stand che possano ...

