Bollo auto 2019 | abolizione pagamento | la mozione regionale della Lega

Bollo auto 2019 : sconto del 30% fino a settembre - ecco dove : Bollo auto 2019: sconto del 30% fino a settembre, ecco dove Il Bollo auto rientra nel novero dei tributi che possono essere ammessi alle disposizioni della pace fiscale. Lo ha stabilito recentemente la Corte di Cassazione. Una notizia che forse in tanti attendevano, visto che ora la pace fiscale non è più solo ed esclusivamente a livello nazionale, ma si sta configurando anche sotto l’aspetto regionale. La Regione Lombardia ha infatti ...

Bollo auto 2019 - carburanti e Iva : quanto guadagna lo Stato in tasse : Bollo auto 2019, carburanti e Iva: quanto guadagna lo Stato in tasse Anche quando l’auto è un bene di proprietà, il proprietario continua a pagarla. Lo fa versando allo Stato le imposte dovute: dal Bollo auto alle accise sui carburanti, senza contare l’Iva applicata sulla vendita delle auto e dalle tasse relative. Si parla di quasi 75 miliardi di euro all’anno di entrate nelle casse dello Stato, per la precisione 74,4 miliardi di euro. Un ...

Cilindrata auto o cavalli : differenza e come si calcola il Bollo auto : Cilindrata auto o cavalli: differenza e come si calcola il bollo auto La Cilindrata di un’auto non va confusa con i cavalli: infatti, non è detto che due vetture con pari Cilindrata abbiano anche la stessa potenza. Cilindrata auto e cavalli motore: la differenza La Cilindrata, espressa in centimetri cubici, indica uno degli aspetti fondamentali di un motore a scoppio: il volume; in pratica, si parla dello spazio disponibile all’interno ...

Bollo auto - Come controllare le scadenze : Avete dimenticato di pagare il Bollo e volete evitare di pagare troppe sanzioni? Potete controllare la situazione della tassa di possesso delle vostra auto sul sito dellAgenzia delle entrate. Basta seguire il percorso cittadini > pagamenti e rimborsi > calcolo dei pagamenti > Bollo auto. Così, è possibile effettuare diversi tipi di ricerca inserendo i dati relativi al veicolo. Aci o i portali regionali. Le funzioni, però, sono ...

Aumento Bollo auto 2019 : emissioni CO2 - come cambiano le tariffe : Aumento bollo auto 2019: emissioni CO2, come cambiano le tariffe Qualche giorno fa è stato firmato, a Torino, il protocollo “Aria Pulita”. Il piano contro l’inquinamento di durata biennale nasce su iniziativa del premier Conte, dei ministri di Ambiente, Economia, Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti, Politiche Agricole, Salute, le Regioni e le Province autonome. Ripercussioni, oltre che su macchine agricole e riscaldamento ...