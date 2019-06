Blitz in mare contro gli scafisti Spunta il video del trasbordo

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Angelo Scarano Il Viminale intanto ha fatto sapere che il peschereccio è stato sequestrato. Gliin stato di fermo saranno interrogati I trafficanti di uomini usano nuove tecniche per portare i migranti in Italia. Adesso gliusano dei pescherecci che rimorchiano i barchini fino a limite delle acque territoriali italiane per poi trasbordare su queste piccole imbarcazioni i migranti. Barchini che poi si diriggono verso Lampedusa. Una tecnica questa che ha permesso lo sbarco di circa 81 persone nelle ultime ore sull'isola siciliana. E così dopo una rapida indagine portata avanti dalla procura di Agrigento almeno nove trafficanti sono finiti in menette. Gli uomini delle squadra mobile di fatto fermato anche altre due persone, due tunisini responsabili dell'arrivo sul nostro territorio di altri 43 migranti. Come abbiamo ricordato la tempestività del Roan delle ...

