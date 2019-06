Bitter sweet | trama 10^ puntata | Demet propone alla chef di lavorare nella sua casa

Bitter sweet - curiosità su Can Yaman : è un avvocato ed ha uno studio legale : Nel mese di giugno ha avuto inizio su canale 5 la serie televisiva turca intitolata 'Bitter Sweet' e il pubblico non può fare a meno di seguire questo prodotto televisivo. La Turchia nel periodo estivo dimostra di essere una garanzia per il successo della Mediaset e lo stesso discorso si è verificato nel 2016 con la messa in onda della soap 'Cherry Season'. Gli ascolti sono dalla parte di Bitter Sweet che dimostra di avere delle differenze ...

Bitter sweet puntate al 28 giugno : l'Aslan non invita Nazli al compleanno del nipote : E’ già un grande successo la soap opera “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, approdata sulla rete ammiraglia Mediaset da due settimane. Anche le puntate in onda la prossima settimana, sorprenderanno i telespettatori con nuovi colpi di scena. Gli spoiler rivelano che Ferit Aslan dopo aver appreso che Fatos, la coinquilina di Nazli, ha ingannato il suo migliore amico, dubiterà della sua cuoca. Il benestante imprenditore organizzerà una festa di ...

Bitter sweet - 11° appuntamento : la moglie di Hakan discute con Ferit e la cuoca : La serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì durante la fascia del daytime, continua a lasciare con il fiato sospeso il pubblico. Nell’undicesimo episodio che i telespettatori italiani vedranno il prossimo lunedì, il piccolo Bulut finirà in ospedale a causa di un lieve infortunio. Ferit Aslan e Nazli Piran ovviamente andranno subito a trovare il bambino. Purtroppo il ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 21 e 20 giugno : Nazli scopre il tradimento di Asuman : Bitter Sweet, Anticipazioni del 21 e 20 giugno: Nazli scopre il tradimento della sorella Asuman ai danni di Ferit e decide di...

Bitter sweet - anticipazioni puntata di venerdì 21 giugno 2019 : anticipazioni puntata BITTER SWEET – ingredienti d’amore di venerdì 21 giugno 2019: Bulut, per volontà del giudice, è stato momentaneamente affidato agli zii Hakan e Demet, ciò grazie ad alcuni documenti trafugati. Il piccolo Bulut, dopo essere stato affidato agli zii, appare scioccato. Nazli viene invitata a far visita a Bulut, ma il fine ultimo è quello di convincerla a lavorare in quella casa e non da Ferit. La proposta degli zii ...

Bitter sweet Anticipazioni 21 giugno 2019 : Nazli sotto shock! : Nazli scopre che è stata Asuman a trafugare i documenti segreti di Ferit. La ragazza non sa come dirlo all'imprenditore.

Bitter sweet - Ferit in pericolo di vita : Hakan ne ordina l’uccisione - le anticipazioni : Ferit rischia la vita a Bitter Sweet, le ultime anticipazioni dalla Turchia Le anticipazioni turche su Bitter Sweet sono a prova di bomba e hanno come protagonisti Ferit e Hakan, questa volta non per l’affido di Bulut ma per questioni ancor più serie che metteranno a rischio la vita del manager di cui Nazli è follemente […] L'articolo Bitter Sweet, Ferit in pericolo di vita: Hakan ne ordina l’uccisione, le anticipazioni ...

Bitter sweet - Trama Ottava Puntata : Demet Interrompe la Gravidanza! : Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore, Trama Ottava Puntata: Ferit comprende che sta sbagliando tutto e straccia il contratto lavorativo che lo lega a Nazli. Demet è incinta, ma prende una decisione drastica! Anticipazioni Bitter Sweet, Trama Ottava Puntata: Nazli fa finta di non ricordare il bacio che c’è stato tra Ferit e lei. Deniz compone una canzone d’amore per la chef! Nazli stila il menù per il nuovo locale di Deniz. ...

Bitter sweet Anticipazioni 20 giugno 2019 : Demet e Hakan ottengono la custodia di Bulut...ma con l'inganno! : I due perfidi coniugi ottengono dal giudice la custodia provvisoria di Bulut. Dietro a questa vittoria si nasconde un inganno e lo zampino di Asuman.

Bitter sweet anticipazioni : HAKAN vuole uccidere FERIT ma… : Il lato perfido di HAKAN Onder (Necip Memili) emergerà sempre di più nelle prossime puntate italiane di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, la nuova soap turca in onda su Canale 5: considerando FERIT Aslan (Can Yaman) una minaccia per il suo matrimonio con Demet (Alara Bozbey), l’uomo d’affari penserà di sbarazzarsi in maniera definitiva del rivale. Scopriamo insieme tutto quello che succederà… Bitter Sweet, trame: Demet ...