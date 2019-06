Bitter Sweet spoiler al 28 giugno | Hakan avrà paura di essere scoperto

Bitter Sweet/ Anticipazioni 21 e 24 giugno : Bulut si fa male per colpa di Demet : Bitter Sweet, Anticipazioni del 21 e 24 giugno: Nazli scopre l'inganno di Asuman e ne rimane sconvolta. Bulut si fa male per colpa di Demet

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di lunedì 24 giugno 2019 : anticipazioni puntata BITTER SWEET – ingredienti d’amore di lunedì 24 giugno 2019: Il giudice che ha in carico la questione dell’affidamento di Bulut simpatizza per Hakan e Demet, ma Ferit attraverso i suoi legali tenta di contrastare i due: è sicuro che a loro interessi il bambino esclusivamente per arrivare alle quote della società… Nazli è arrabbiatissima con Asuman per la questione delle foto e vorrebbe dire tutta la ...

Bitter Sweet anticipazioni : DEMET vuole mettere NAZLI nei guai - ecco come : La gelosia di DEMET (Alara Bozbey) nei riguardi di NAZLI (Ozge Gurel) emergerà sempre di più nelle prossime puntate italiane di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Turbata infatti dall’avvicinamento tra la cuoca e il suo ex Ferit Aslan (Can Yaman), la “dark lady” non esiterà ad usare tutte le armi a sua disposizione e, nonostante il suo matrimonio con Hakan Onder (Necip Memili), farà di tutto per separare la coppia ...

Bitter Sweet - trama 10^ puntata : Demet propone alla chef di lavorare nella sua casa : Continua l'appuntamento con la soap opera turca 'Bitter sweet' che tiene alta la concentrazione del pubblico e aumenta la suspense riguardo la questione dell'affidamento del nipote di Ferit. Giunge al termine la seconda settimana in compagnia della fiction cominciata lunedì 10 giugno. Le anticipazioni dell'appuntamento in onda sul piccolo schermo questo pomeriggio di venerdì 21 giugno alle ore 14:45 rivelano che il piccolo Bulut dovrò accettare ...

Bitter Sweet - curiosità su Can Yaman : è un avvocato ed ha uno studio legale : Nel mese di giugno ha avuto inizio su canale 5 la serie televisiva turca intitolata 'Bitter Sweet' e il pubblico non può fare a meno di seguire questo prodotto televisivo. La Turchia nel periodo estivo dimostra di essere una garanzia per il successo della Mediaset e lo stesso discorso si è verificato nel 2016 con la messa in onda della soap 'Cherry Season'. Gli ascolti sono dalla parte di Bitter Sweet che dimostra di avere delle differenze ...

Bitter Sweet puntate al 28 giugno : l'Aslan non invita Nazli al compleanno del nipote : E’ già un grande successo la soap opera “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, approdata sulla rete ammiraglia Mediaset da due settimane. Anche le puntate in onda la prossima settimana, sorprenderanno i telespettatori con nuovi colpi di scena. Gli spoiler rivelano che Ferit Aslan dopo aver appreso che Fatos, la coinquilina di Nazli, ha ingannato il suo migliore amico, dubiterà della sua cuoca. Il benestante imprenditore organizzerà una festa di ...

Bitter Sweet - 11° appuntamento : la moglie di Hakan discute con Ferit e la cuoca : La serie televisiva di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì durante la fascia del daytime, continua a lasciare con il fiato sospeso il pubblico. Nell’undicesimo episodio che i telespettatori italiani vedranno il prossimo lunedì, il piccolo Bulut finirà in ospedale a causa di un lieve infortunio. Ferit Aslan e Nazli Piran ovviamente andranno subito a trovare il bambino. Purtroppo il ...

