Belen Rodriguez e le critiche social a Stefano De Martino | «Lui sa fare tutto»

Belen Rodriguez stuzzica i fan : Stefano? Sa fare tutto! : Belen Rodriguez è riuscita ancora una volta, con poche semplici parole, ad attirare la curiosità dei fan. La show-girl ha esaltato le qualità del suo ritrovato amore Stefano, commentando uno scatto postato sui social. Non vi sono più dubbi sul fatto che Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbiano ritrovato la complicità: la coppia non perde occasione per mostrarsi felice ed innamorata: la showgirl argentina, nelle ultime ore, ha ...

Adesso anche a lavoro! Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più insieme : Torna prepotentemente in auge il binomio Stefano De Martino e Belen Rodriguez non solo sui magazine, ma anche sui social, dove il rumor messo in giro da Alfonso Signorini sulla gravidanza dell’argentina continua a rimbalzare e trovare risonanza. A infiammare il gossip una foto pubblicata da Gente in cui Belen compare con un outfit insolito. Un vestito lungo con gonna leggera e ampia, sciancrato sulla vita che, però, lascerebbe intravedere ...

Rai - Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si fermano : le mani sul programma super-cult : L'agente dei vip Lucio Presta vuole riportare su Rai2 il Festival di Castrocaro, il concorso per nuovi talenti musicali che ebbe grande successo tra gli anni ’60 e gli anni ’80 quando a vincerlo furono artisti divenuti poi delle star. E a condurlo saranno Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con Si

Belen Rodriguez travolge di baci Stefano De Martino - video-intervista : 'Innamorati assai' : Il video del ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino con dolci parole e baci a profusione sta scaldando il cuore del web. Una dichiarazione d'amore senza precedenti tra i due protagonisti di una delle love stories candidate ad incendiare il gossip sotto l'ombrellone. Belen e Stefano, il video di 'Innamorata? Assai!' Quando Belen e Stefano pubblicano le loro stories online è proprio il caso di dire che "non c'è storia" per ...

Stefano De Martino e Belen Rodriguez condurranno Castrocaro 2019 : La rivoluzione colpisce lo storico Festival di Castrocaro. A operarla è il manager e produttore Lucio Presta, che si è aggiudicato il bando per l'organizzazione delle prossime tre edizioni del festival musicale. "Ho deciso un po’ di tempo fa di provare a ridare il posto che gli spetta a Castrocaro, che ha una storia gloriosa, ed ho partecipato al bando triennale per l’organizzazione del festival. La fortuna ha voluto che lo vincessi. Così lo ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme anche nel lavoro per Castrocaro : Grande colpaccio di Lucio Presta che riporta Castrocaro su Rai due e si aggiudica due conduttori d'eccellenza, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con Simona Ventura come presidente di giuria. Lo avevano preannunciato in molti, ma ora la notizia è ufficiale, Belen Rodriguez e Stefano De Martino saranno insieme nel nuovo Castrocaro, lanciato da Lucio Presta. Un Festival storico che ha portato al successo artisti del calibro di ...

Belen Rodriguez : foto con un pancino sospetto - forse incinta di una bimba : Belen Rodriguez di nuovo incinta di una femminuccia, il padre ancora Stefano De Martino: varie foto della show girl argentina pubblicate in questi ultimi giorni stanno scatenando il gossip, che per ora non trova conferme ma neanche smentite. Un ritorno di fiamma sorprendente per una coppia candidata a essere protagonista del gossip sotto l'ombrellone. Indiscrezioni su Belen incinta, scoppia il gossip: 'Sarà femmina' Tutta colpa di una foto, come ...

Belen Rodriguez lascia Tu si que Vales! Insieme a Stefano De Martino in Rai? : Belen Rodriguez da anni ormai la conduttrice fa parte del team di Tú Sí Que Vales, diventando ormai uno dei volti principali del programma. Nell’ultimo periodo, però, qualcosa sta cambiando. La presentatrice, infatti, dopo essere tornata con Stefano De Martino, ha iniziato ad avvicinarsi anche alla rete avversaria, la Rai, che sembrerebbe essere intenzionata a puntare su di lei. Ai piani alti, infatti, sembrerebbero essere stati conquistati da ...

Mi manchi! Belen Rodriguez e il bacio d'addio a Stefano De Martino : Belen Rodriguez ha pubblicato un'Instagram story, che la immortala mentre dà un lungo bacio a Stefano De Martino: i due si separano per gli impegni di lavoro. Le vacanze per Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono finite, almeno per il momento. E' ormai risaputo che, per chi lavora nel mondo dello showbiz, gli impegni non mancano mai.-- E per i genitori di Santiago è arrivato il momento di separarsi. Prima del nuovo addio, ...