Beautiful | la decisione di Ridge | anticipazioni trame dal 24 al 28 giugno

(Di venerdì 21 giugno 2019) Nuova settimana, altri cinque episodi inediti di, come ben sa il pubblico italiano da svariati decenni. I nuovi episodi vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 13.40, su Canale 5. Di seguito tutte lesulledei nuovi episodi. Dove eravamo rimasti: rissa tra Taylor e Brooke, lunedì 242019:Thorne promette di sostenere Katie riguardo la custodia esclusiva del figlio. Intanto, dall’ecografia ad Hope, sulle prime non si riesce a rilevare il battito del cuore del bambino., martedì 252019:Steffy ha deciso di condividere con Hope il padre dei loro figli. La gravidanza di Hope non è a rischio, il bambino è sano. Katie chiederà la custodia esclusiva di Will., mercoledì 262019:annuncia all’assemblea della Forrester ...

