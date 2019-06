Basket | la giocata dell’anno è firmata McGee vedere per credere Sassari-Venezia

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019)battee allunga la serie scudetto a Gara-7. La Dinamo sfrutta il fattore campo imponendosi 87-77 al PalaSerradimigni e aggancia l’Umana Reyer sul 3-3. E’ Cooley a trascinare i padroni di casa con 26 punti, in evidenza anche Thomas con 18 punti. Anon bastano i 17 punti di Watt e i 15 punti di Bramos. Decisiva per l’assegnazione del titolo la sfida di sabato al PalaTaliercio. Sul finale di partita unaspettacolare diha messo il sigillo sul match (video da twitter) L'articolo, ladell’anno èper).finisce 87-77 proviene da Il Fatto Quotidiano.

