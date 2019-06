Basket femminile | Italia convincente ma sconfitta in Belgio nell’ultimo test pre-Europei

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) Nel primo dei due match amichevoli inche concludono la preparazione dell’per gliche inizieranno la prossima settimana in Serbia e Lettonia, le azzurre sono state sconfitte per 79-76 dalla Nazionale di casa. La pur positiva prova delle ragazze di coach Marco Crespi non si è riuscita a tradurre in vittoria, ma i buoni segnali sono molti, considerato che le belghe sono tra le più quotate per la vittoria a livello continentale. Sul parquet di Wevelgem vanno in doppia cifra Sabrina Cinili (17 punti), la rientrante Cecilia Zandalasini (16) e Giorgia Sottana (15) sul fronteno, la sola, gigantesca Emma Meesseman (29) su quello belga. Partono meglio le belghe, con più soluzioni in attacco e protagoniste ogni volta diverse in tempi brevi: prima Delaere, poi Meesseman, quindi Wauters, lanciano ripetutamente le padrone di casa sul +10, prima del 25-13 di Raman e ...

