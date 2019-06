Basket – Azzurre ko | fallito il primo test col Belgio | Cinili miglior marcatrice

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : le azzurre volano ai quarti di finale! Sconfitta l’Indonesia nell’ultima partita del girone : Prosegue l’avventura della Nazionale italiana femminile nei Mondiali 2019 di Basket 3×3. Le azzurre centrano la qualificazione ai quarti di finale della rassegna iridata in corso di svolgimento ad Amsterdam (Olanda) e potranno giocarsi nella fase ad eliminazione diretta le proprie possibilità per difendere il titolo conquistato a sorpresa lo scorso anno. Il quartetto italiano composto da Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Proseguono le qualificazioni dell’arco. Basket 3×3 : esordio negativo al maschile. E’ il momento delle azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 Basket 3X3 – L’Italia soffre le penetrazioni delle lunghe Dashkevich e Ivashchnka. Le azzurre vanno sotto pesantemente 9-3. 13.27 Basket 3X3 – Non c’è un attimo di respiro: dopo 50″, la situazione è sul 2-2. 13.25 Basket 3X3 – Palla all’Italia, nelle mani di Francesca Russo. 13.25 Basket 3X3 – Russo, De Cassan, Contu, Landi: l’Italia ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : due successi all’esordio per le azzurre - a punteggio pieno anche Russia - Francia e Australia : Si è aperta nel miglior modo possibile l’avventura della Nazionale italiana ai Mondiali 2019 di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam (Olanda). Nel torneo femminile il quartetto azzurro formato da Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli e Giulia Ciavarella si trova di fronte il complicatissimo compito di difendere il titolo conquistato a sorpresa lo scorso anno, ma ha dimostrato di non avvertire particolarmente la ...

Basket – 3×3 World Cup femminile : le azzurre in campo domani - le sensazioni della capitana Filippi : FIBA 3×3 World Cup 2019. L’inizio domani ad Amsterdam. Le azzurre in campo da mercoledì E’ al suo quinto Campionato del Mondo. Come lei solo altri due giocatori: Marco Savic e Dusan Domovic Bulut. Tutti e tre sono icone riconosciute del 3×3 mondiale. “E’ uno dei vantaggi dell’età…” minimizza scherzando Marcella Filippi, 33 anni, capitana della Nazionale 3×3 a due giorni dall’esordio ...

Basket – Splendido bis delle azzurre : ancora una vittoria contro la Bielorussia! Elisa Penna miglior marcatrice : Parma, Italia-Bielorussia 73-56: per Crippa partita numero 100 in Nazionale. Raduno sciolto, le azzurre si ritrovano martedì 18 a Roma Vince ancora l’Italia, nel secondo test consecutivo che ha visto impegnata la Nazionale Femminile nel weekend contro la Bielorussia. Dopo il 71-67 di Broni, oggi le azzurre si sono imposte per 73-56 al PalaCiti di Parma. La miglior marcatrice tra le azzurre è stata Elisa Penna con 12 punti, in doppia ...

Basket 3×3 - Women’s Series 2019 : le azzurre chiudono al secondo posto a Torino nell’ultimo appuntamento prima del Mondiale : Si conclude con un bilancio complessivamente positivo e con un buon secondo posto l’avventura del quartetto italiano alla FIBA 3×3 Women’s Series 2019 andata in scena a Torino, nella suggestiva cornice allestita per l’occasione in Piazza San Carlo. L’appuntamento, riservato alle squadre nazionali femminili, ha visto scendere in campo la formazione italiana campione del mondo in carica formata da Giulia Ciavarella, ...

Basket – L’Italia femminile supera la Bielorussia di misura. Coach Crespi bacchetta le azzurre : “male in difesa!” : L’Italia femminile supera la Bielorussia 71-67 in una delle amichevoli che precedono EuroBasket Women 2019: Coach Crespi bacchetta la fase difensiva delle azzurre Nel primo dei due test previsti nel weekend contro la Bielorussia, la Nazionale femminile si è imposta al PalaBrera di Broni per 71-67. La miglior marcatrice tra le azzurre è stata Elisa Penna con 27 punti (career high per lei con la Maglia della Nazionale), in ...

Basket femminile - Italia-Bielorussia 71-67 : azzurre vittoriose in amichevole - Elisa Penna guida la rimonta : Successo per la Nazionale italiana di pallacanestro femminile nell’amichevole andata in scena questa sera presso il PalaBrera di Broni (PV). Le ragazze allenate da Marco Crespi hanno superato con il punteggio di 71-67 la Bielorussia completando una brillante rimonta nel terzo periodo grazie ad una inarrestabile Elisa Penna (27 punti), al proprio career high con la maglia azzurra. Da segnalare anche la prestazione positiva di Giorgia ...

Basket femminile - Italia seconda al torneo di Saragozza : azzurre sconfitte in finale dalla Russia : A Saragozza le azzurre cedono alla Russia in finale (62-54), domani il ritorno in Italia e raduno prosegue a Broni L’Italia ha chiuso al secondo posto il torneo di Saragozza, dopo essere stata sconfitta 62-54 dalla Russia nella finale di oggi: alle 20.30 Belgio e Spagna si giocano il terzo posto. La migliore marcatrice è stata Giorgia Sottana con 16 punti, in doppia cifra anche Olbis Andrè a quota 12. Le azzurre domani volano a ...

Europei Basket femminile 2019 – Italia ok in amichevole : le azzurre superano il Belgio e aspettano la vincente di Spagna-Russia : L’Italia supera il Belgio nel terzo impegno amichevole in preparazione di EuroBasket Women 2019: le ragazze di Marco Crespi aspettano la vincente di Spagna-Russia Nel terzo impegno ufficiale in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio), a Saragozza l’Italia ha sconfitto il Belgio (Bronzo all’Europeo 2017, quarto al Mondiale 2018) col punteggio di 60-49. Le migliori marcatrici azzurre, con 14 punti, ...

Verso l’EuroBasket Women 2019 – Domani le azzurre in campo contro il Belgio : Nazionale Femminile: Domani a Saragozza le azzurre sfidano il Belgio. Palla a due alle ore 18.00, diretta sulla pagina Facebook ItalBasket Dopo le due sfide con l’Ucraina, Domani la Nazionale Femminile torna in campo a Saragozza (Spagna) per il suo terzo impegno ufficiale in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio). Le azzurre affrontano il Belgio alle ore 18.00 (diretta sulla pagina Facebook ItalBasket), ...