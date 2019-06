Basket 3×3 | Mondiali 2019 | le azzurre volano ai quarti di finale! Sconfitta l’Indonesia

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Nell’arco femminile - Lucilla Boari chiude 6a. Basket 3×3 : esordio negativo per l’Italia. Boxe - Mouhiidine inizia benissimo. Ora Clemente Russo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 Boxe – Comincia benissimo il cammino di Aziz Mouhiidine a Minsk: l’azzurro ottiene il passaggio agli ottavi di finale (nella categoria -91 Kg) distruggendo 5-0 lo sloveno David Michalek. Tutte convincenti le riprese dell’italiano, che non ha lasciato scampo all’avversario di turno. Ora per lui ci sarà da affrontare il tedesco Waigel. 14.55 TIRO CON L’ARCO ...

14.10 Basket 3X3 – Nel torneo maschile, la Serbia annienta 22-8; trascinata dai 12 punti di Rasic. 14.05 TIRO CON L'ARCO – Mike Schloesser e Ognjen Nedeljkovic viaggiano sempre in coppia a quota 471. Pagni è 13esimo con lo score di 456. 14.00 TIRO CON L'ARCO – novità azzurre nel ranking round del ricurvo femminile: la classifica rimane sempre ...

13.36 Basket 3X3 – Bomba da due punti ancora di una scatenata Ivashchnka. E finisce qui 21-7 per la Bielorussia. Azzurre nettamente sconfitte all'esordio. 13.36 Basket 3X3 – Il punteggio si sposta sul 19-6. La Bielorussia è vicinissima alla chiusura del match, mancano solo due punti alle padrone di casa. 13.34 Basket 3X3 – Siamo sotto 16-5. Partita velocissima, ma le ...

13.30 Basket 3X3 – L'Italia soffre le penetrazioni delle lunghe Dashkevich e Ivashchnka. Le azzurre vanno sotto pesantemente 9-3. 13.27 Basket 3X3 – Non c'è un attimo di respiro: dopo 50″, la situazione è sul 2-2. 13.25 Basket 3X3 – Palla all'Italia, nelle mani di Francesca Russo. 13.25 Basket 3X3 – Russo, De Cassan, Contu, Landi: l'Italia ...

12.46 TIRO CON L'ARCO – Nel compound maschile guida il portoghese Rui Baptista (60 punti), mentre Sergio Pagni (57 punti) è tredicesimo 12.42 TIRO CON L'ARCO – L'olandese Gabriela Bayardo (58 punti) come al comando della classifica provvisoria nella qualificazione dell'olimpico femminile. Vanessa Landi (54 punti) è undicesima, Tatiana Andreoli (53 punti) è ...

12.12 TIRO CON L'ARCO – nelle qualificazioni dell'olimpico femminile saranno in gara le azzurre Vanessa Landi, Tatiana Andreoli e Lucilla Boari, mentre Sergio Pagni sarà l'unico italiano nel compound maschile 12.10 Bentornati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli European Games 2019! 11.35 Nessuna disciplina impegnata in questo momento, si ...

11:12 Basket 3×3 – Allungo della Repubblica Ceca, che sale sul 2-8 con Sismilich e Kremen in spolvero 11:07 Basket 3×3 – Cominciato l'incontro con la formazione olandese avanti per 2-1. 11:02 Basket 3×3 – Tra pochi minuti in campo Olanda e Repubblica Ceca, sempre nel torneo maschile. 10:57 Basket 3×3 – Facile vittoria della Lettonia per 22-10, ...

10:52 basket 3×3 – 14-5 in favore della Lettonia con la partita che è nella sua seconda metà 10:47 basket 3×3 – Dopo un iniziale vantaggio turco per 1-3, parziale di 9-0 per la Lettonia, con 8 punti di Roberts Paze. 10:42 basket 3×3 – Si ripassa agli uomini. Ancora gruppo D, ancora Lettonia, questa volta contro la Turchia. 10:37 basket 3×3 – ...

10:18 basket 3×3 – In campo ora Ucraina e Lettonia, sempre nel girone D femminile 10:13 basket 3×3 – Vittoria della Spagna sull'Estonia per 13-15 nel girone D femminile 10:12 ARCO – Per quanto riguarda il compound femminile, invece, è la slovena Ellison a chiudere davanti con 702. Ottavo posto per Marcella Tonioli a quota 694 10:10 ARCO – Proprio nelle ...

9:48 basket 3×3 – Le notizie dalla versione da strada della pallacanestro riportano di Ucraina-Francia sul 13-10 come finale 9:43 ARCO – Sempre al comando Avdeeva nel compound femminile con 528; risale bene Tonioli, che è sesta a 520. 9:41 ARCO – Ancora un aggiornamento dall'olimpico: Plihon si conferma leader a 511 dopo 54 frecce, scende in quinta posizione ...

9.21 basket – La prossima sfida in programma nel torneo maschile è Ucraina-Francia 9.17: basket – Si chiude con una netta sconfitta la prima sfida dell'Italia nel torneo maschile del 3×3. La Russia vince 22-15 con 8 punti di Sharov e 7 di Pisklov. Per l'Italia 6 punti di Masciadri, 4 di Raffa e Rodriguez, 1 di Bovo 9.14 basket – Russia avanti 15-9 ...

7.48: Quello di oggi sarà solo un antipasto di ciò che accadrà nei prossimi dieci giorni con tante gare in programma, qualche carta olimpica in palio, titoli europei che verranno assegnati in alcune discipline e ovviamente tante emozioni e tanto spettacolo 7.45: Una buona giornata agli appassionati di sport olimpici! Ci siamo! Scatta oggi a Minsk la seconda edizione degli European Games, una ...