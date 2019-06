Bambino morto a Mirabilandia | una decina di persone sono sotto indagine

Bambino morto a Mirabilandia - Edoardo è rimasto solo per otto minuti : Il piccolo Edoardo Bassani, 4 anni, era in piscina con la mamma a Mirabeach. La donna si sarebbe allontanata "per non più di 10 minuti", raccomandandogli di non muoversi. Ora è indagata per omicidio colposo.Continua a leggere

Ebola - primo contagio fuori dalla RD del Congo : morto Bambino di 5 anni in Uganda. Msf : “L’epidemia ha accelerato” : La prima vittima di Ebola oltre i confini della Repubblica Democratica del Congo è un bambino di cinque anni. Il piccolo è morto la scorsa notte in Uganda, come comunica l’account Twitter del direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che riprende un comunicato del Ministero della Salute di Kampala. Il fratellino e la nonna del piccolo deceduto sono risultati positivi al test e si trovano ora in isolamento nella struttura sanitaria ...

Nettuno - Bambino di due anni morto : annegato nello stagno di casa : trovato a faccia in giù : Un bambino di due anni è morto stamattina a Nettuno. Dramma a Nettuno, sul litorale vicino Roma, dove stamattina è morto un bambino di due anni. Il piccolo è caduto in uno stagno...

Sono stati condannati i genitori di un Bambino di 7 anni che era morto per un’otite curata con l’omeopatia : Ad Ancona Sono stati condannati a 3 mesi di carcere (con pena sospesa per la condizionale) i genitori di un bambino di 7 anni morto nel 2017 per un’otite curata con l’omeopatia invece che con una cura antibiotica, e che