Balene beluga | arriva il santuario marino in Islanda

(Di venerdì 21 giugno 2019) Sonote inle due piccoleLittle Grey e Little White che hanno riconquistato la libertà per diventare il primo nucleo di undi cetacei. Le due fammine di 12 anni hanno lasciato un parco acquatico di Shanghai, il Changfeng Ocean World, per volare dall'altra parte del mondo in container appositamente progettati per il lungo viaggio aereo. Dopo aver preso terra all'aeroporto di Keflavik, il viaggio prosegue via terra su camion e poi via mare per raggiungere l'isola di Heimaey, la più grande delle Westman di fronte all'meridionale. Dopo questo epico viaggio di 9700 chilometri prenderanno casa a Klettsvik Bay, dove il Trust Sea Life assieme alla Whale and Dolphin Conservation hanno individuato l'area di mare di 32.000 metri quadrati per «fornire il più naturale ambiente subartico e l'habitat più ...

