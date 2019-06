Bagagli Leggeri di Marco Carta è la noia in musica recensione

optimaitalia

(Di venerdì 21 giugno 2019) Dopo aver ascoltatodici si sente un po' come quel giornalista eversivo che si ritrova per la prima volta di fronte a quel politico che da anni è al centro delle sue inchieste. In tanti anni abbiamo conosciuto il "cucciolo sardo" di cui chi scrive è conterraneo, quello che piangeva dopo esser stato redarguito nell'aula magna di Amici di Maria De Filippi e che aveva regalato alla sua Cagliari una popstar mediocre ma, tuttavia, oggetto di panegirici esasperanti da parte di una certa critica e di una certa fetta di pubblico. Oggi, 21 giugno, ascoltiamo il suo settimo disco in studio e tanta è la voglia di una dieta detox sonora a suon di Pink Floyd per ripristinare la mente, Cat Power per ripristinare i sensi e Diamanda Galas per sfogare la rabbia, ma può andare bene anche l'ultimo disco di Fiorella Mano l'ultima ...

