Atletica | l’iraniano Keyhani squalificato quattro anni per doping | annullati tutti i suoi

sportfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) Il corridore iraniano dei 3000 siepi è statoper essere stato trovato positivo all’Epo ed è statoper 4Brutte notizie per lo sport iraniano, Hosseininfatti è statoperper. Il corridore dei 3000 siepi, oro ai Giochi asiatici, ha assunto sostanze proibite che ne hanno determinato la sua squalifica, come annunciato dall’Unità per l’integrità degli atleti., riuscito a vincere la medaglia d’oro Giochi asiatici del 2018 con il record nazionale e della competizione, è risultato positivo all’Epo. La decisione, in vigore dal 21 maggio 2019, può essere impugnata dal 29enne, che al momento si è visto annullarerisultati dal 21 aprile di quest’anno a quella data.L'articolo, l’iranianoperi ...