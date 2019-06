Atalanta | UFFICIALE | ecco Muriel | “Sensazione unica | ho voglia di iniziare”

serieanews

(Di venerdì 21 giugno 2019), ora è. L’attaccante colombiano sarà il nuovo centravanti dell’in vista della prossima stagione. Velocità, intraprendenza, e grande abilità nell’uno contro uno. Gasperini potrà contare su un ottimo rinforzo in vista della prossima stagione e in ottica Champions League. Il diretto interessato, intervistato dai canali ufficiali del club atalantino, ha così commentato: … L'articolo: “Sensazione, hodi iniziare” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

DiMarzio : #Atalanta, ufficiale l'arrivo di #Muriel: scelto anche il numero di maglia ?? - ArielQG77 : RT @DiMarzio: #Atalanta, ufficiale l'arrivo di #Muriel: scelto anche il numero di maglia ?? - tvdellosport : ?? UFFICIALE Luis #Muriel è un nuovo giocatore dell’@Atalanta_BC Nonostante l’infortunio, la Dea ha deciso di i… -