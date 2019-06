Atalanta | le prime parole di Muriel | “Mi hanno fatto sentire desiderato Zapata me ne ha

Atalanta - le prime due partite di Serie A si giocheranno a Parma : si attende la deroga per la Champions League : L’Atalanta giocherà le prime 2 partite di Serie A a Parma in attesa che vengano completati i lavori dello stadio: si attende l’ok per la deroga chiesta dalla società per giocare le partite di Champions a Bergamo Terminata una stagione storica, nella quale è arrivata addirittura la qualificazione in Champions League, l’Atalanta guarda al futuro con grande ottimismo e non vede l’ora di riabbracciare i suoi tifosi. Per ...

