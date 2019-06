Ashton Kutcher e Mila Kunis smentiscono la rottura con un video sui social

Ashton Kutcher e Mila Kunis - la finta litigata (che scaccia la crisi) : Mila Kunis e Ashton Kutcher fanno il tifo per i Los Angeles LakersMila Kunis e Ashton Kutcher fanno il tifo per i Los Angeles LakersMila Kunis e Ashton Kutcher fanno il tifo per i Los Angeles LakersMila Kunis e Ashton Kutcher fanno il tifo per i Los Angeles Lakers«Mi dispiace, è finita tra noi». Mila Kunis guarda negli occhi Ashton Kutcher e glielo dice senza troppi giri di parole. «Perché è finita tra noi? Cos’è successo?», risponde lui ...

The Ranch cancellato da Netflix : l’annuncio di Ashton Kutcher sui social : The Ranch è riuscito a passare indenne la maledizione delle tre stagioni ma si è fermato a quattro, questo è il suo destino e sembra ormai segnato. Se per le cancellazioni delle reti "maggiori" c'è sempre qualcuno che spera in un ripescaggio da parte di Netflix, cosa ne è degli show che la stessa piattaforma scarica? Sembra che il destino per loro sia segnato così come quello della comedy The Ranch che concluderà la sua corsa con la quarta ...

Ashton Kutcher nel processo contro lo squartatore di Hollywood

Lo Squartatore di Hollywood! Ashton Kutcher testimonia al processo per l'omicidio della sua ex : Ashton Kutcher è stato chiamato a testimoniare per il brutale assassino di una ragazza che frequentava nel 2001: ecco cosa ha raccontato. Alla sbarra c’è Michael Gargiulo, 43 anni, arrestato nel 2008 e accusato dell’omicidio di tre donne - tra cui Ashley Ellerin, uccisa nella notte del 22 febbraio 2001 - e per il tentato omicidio di un’ulteriore donna. Gargiulo, che si è dichiarato non colpevole, è stato soprannominato dalla stampa "Hollywood ...

Lo Squartatore di Hollywood a processo per l’omicidio della fidanzata di Ashton Kutcher : È accusato di aver ucciso con 47 coltellate Ashley Ellerin, fidanzata dell'attore, Ashton Kutcher, e altre quattro vittime. Il serial killer che ha terrorizzato Holiwood negli ultimi vent'anni sta per essere processato come pluriomicida. Contro di lui anche la testimonianza dell'ex marito di Demi Moore.Continua a leggere