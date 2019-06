Armi all’Arabia Saudita | Farnesina | “No nuove autorizzazioni per la vendita di bombe

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) “Non sono state autorizzate vendite die missili che possano essere utilizzate per colpire la popolazione civile” in Yemen. Così il ministero degli Esteri risponde, in una lettera inviata a Ilfattoquotidiano.it, al blog del senatore del Movimento 5 Stelle, Gianluca Ferrara, in cui si chiedeva al ministro Enzo Moavero Milanesi una risposta all’interrogazione depositata al Senato “oltre un mese fa” in cui il M5s chiedeva “di spiegarci perché non abbia ancora provveduto a fare lo stesso (sospendere ladiall’Arabia, come deciso dal governo britannico, ndr) con ledella Rwm, nel rispetto delle indicazioni date dal presidente Conte, dal vicepremier Di Maio e dal ministro Trenta e del contratto di governo che prevede lo stop alladia Paesi in guerra”. La risposta dellasi apre chiarendo i ...

