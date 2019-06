Anziano non dà notizie ai figli | che mandano un’ambulanza a casa | stava guardando un film

Anziano uccide la moglie e poi si suicida : "Non abbiamo i soldi per pagare l'affitto" : Ha ucciso la moglie, sparandole, poi ha rivolto la pistola contro se stesso. È un omicidio-suicidio quello dei due coniugi trovati morti sul letto dell’appartamento in cui vivevano, a Roma.Un dramma consumatosi tra le pareti dell’appartamento, nato per motivi economici. Lo testimonia un bigliettino trovato dai poliziotti: c’era scritto che la coppia non aveva i soldi per pagare l’affitto.A fare fuoco è stato ...

Non riesce a dormire per il chiasso - Anziano scende in strada e spara : un morto e due feriti : Infastidito dagli schiamazzi provenienti dal chiosco sotto casa, ha preso la pistola e ha sparato. Così a Palma Campania (Napoli) un anziano di 83 anni ha ucciso la scorsa notte il proprietario del chiosco, di 67 anni, deceduto in ospedale per le lesioni riportate. Altre persone sono rimaste ferite e portate in ospedale. I Carabinieri hanno bloccato l’anziano e lo hanno arrestato.L’uomo, secondo la ricostruzione dei ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali non batte il record. Fiorenzo Magni resta il vincitore più Anziano della Corsa Rosa : Vincenzo Nibali si era presentato al Giro d’Italia 2019 con un unico grande obiettivo: alzare al cielo il Trofeo Senza Fine per la terza volta in carriera diventando così la maglia Rosa più anziana della storia. Lo Squalo voleva battere il record di Fiorenzo Magni che nel 1955 mise il suo terzo sigillo alla veneranda età di 34 anni, 5 mesi e 29 giorni: il Leone delle Fiandre si impose con appena 13 secondi di vantaggio su Fausto Coppi ...