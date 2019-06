Anticipazioni Una Vita dal 24 al 29 giugno | Blanca fugge | Samuel ha paura

Una Vita - Anticipazioni : DIEGO vuole scrivere al padre - cosa succederà? : Per quanto tempo Samuel Alday (Juan Gareda) riuscirà a nascondere a tutti quanti di avere ucciso il padre Jaime (Carlos Olalla)? Questa domanda inizierà ad avere risposta nelle prossime puntate italiane di Una Vita e tutto ciò succederà nel momento in cui Blanca Dicenta (Elena Gonzalez), grazie alle indagini dell’amato DIEGO (Ruben De Eguia), scoprirà che il suo piccolo Moises è ancora vivo. Una Vita, trame: Blanca sequestra Ursula Dando ...

Anticipazioni Temptation Island - prima puntata : una coppia si lascia al falò di confronto : Cresce l'attesa per la prima puntata di Temptation Island che andrà in onda lunedì 24 giugno su Canale 5. Il viaggio delle emozioni di sei coppie avrà luogo in Sardegna, nello splendido resort di Santa Margherita di Pula. Qui fidanzati e fidanzate metteranno alla prova il loro amore e saranno tentati da bellissimi ragazzi e ragazze single, i cui nomi sono stati svelati qualche giorno fa. Tra i single ci saranno alcuni volti noti al pubblico ...

Anticipazioni Una Vita - puntate spagnole : Liberto sedotto da Genoveva e Rosina divorzia : Nelle puntate spagnole di Una Vita, una longeva relazione sentimentale giungerà ad una crisi apparentemente insanabile. Protagonisti di questa nuova trama saranno Liberto e Rosina che, nonostante la differenza d'età, fanno coppia fissa da diversi anni e sono riusciti a superare insieme una lunga serie di ostacoli. Anche per loro, però, potrebbe arrivare il momento della rottura a causa degli intrighi di un personaggio ancora inedito nelle trame ...

Una Vita/ Anticipazioni 20 e 21 giugno : Blanca sta male - allarme in città : Una Vita, Anticipazioni 20 e 21 giugno: Blanca e Diego sempre più lontani dopo la morte della loro bambina mentre Flora e Inigo...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : la Laguna viene salvata in extremis da Antolina : Grandi capovolgimenti di fronte caratterizzeranno le puntate spagnole de Il Segreto, nelle quali continuerà a tenere banco il triangolo formato da Isaac, Antolina ed Elsa. Dopo avere scoperto gli intrighi di quest'ultima, arrivata persino a fingere una gravidanza per costringere il falegname a sposarla, Isaac non vorrà più saperne di lei. Ad Antolina non toccherà fare altro che lasciare Puente Viejo, mentre l'amore tra Elsa ed Isaac potrà ...

BITTER SWEET/ Anticipazioni 20 giugno : una proposta per Nazli... : BITTER SWEET, Anticipazioni del 20 giugno: Bulut lascia la casa dello zio per andare da Hakan e Dement ma Ferit non si arrende

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Samuel costretto ad accettare una nuova alleanza con Ursula : Se vuole che il suo segreto non venga a galla, Samuel deve continuare a collaborare con la diabolica Dark Lady.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 21 e sabato 22 giugno 2019 : anticipazioni puntata 750 di Una VITA di venerdì 21 e sabato 22 giugno 2019: Leonor fa alle signore la proposta di organizzare un incontro in onore di Blanca, per cercare di farla stare meglio… Ursula non viene inVITAta al ritrovo per Blanca e così giura vendetta contro i vicini del quartiere… Samuel è in ansia perché il fratello Diego intende ritrovare Jaime in Svizzera. In realtà Ursula ha già previsto tutto… Da non perdere: ...

Una Vita Anticipazioni : ARTURO vuole morire - si toglie la vita? : Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita ARTURO Valverde (Manuel Regueiro), finalmente felice al fianco di Silvia Reyes (Elia Galera), scoprirà di stare per diventare cieco ed entrerà in crisi profonda. Il Colonnello, sotto shock per la notizia, deciderà di non informare né la fidanzata e né i suoi conoscenti, motivo per il quale potrà contare soltanto sul supporto della domestica Agustina (Pilar Barrera), che ...

Anticipazioni Un posto al sole al 28 giugno : Arturo avrebbe rubato una foto di Marina : Le puntate estive di Un posto al sole saranno destinate a chiamare in causa nuovi misteri, riguardanti più di un protagonista della soap partenopea. Uno di essi avrà a che fare con Leonardo, che a Napoli trascorrerà del tempo in compagnia di Serena ed Irene, lasciando chiaramente presagire a sorprendenti sviluppi sulla trama a lui collegata. Ma gli episodi in onda su Rai 3 dal 24 al 28 giugno saranno portatori anche di un'altra questione da non ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 20 giugno 2019 : Alex vittima di una strana congiura : Alex è continuamente tormentata da Mia. La ragazzina le crea dei problemi e la fa sentire vittima di una strana congiura alla Terrazza.