Anticipazioni Il Segreto dal 24 al 28 giugno | Fernando salva i figli di Maria

Il Segreto - Anticipazioni luglio : Elsa e Alvaro sempre più complici : Le anticipazioni de Il Segreto di luglio regalano colpi di scena entusiasmanti e colpi di scena inaspettati per tutti gli appassionati di questa popolarissima soap opera spagnola di Canale 5. Le puntate previste per il prossimo mese non sfuggono a questa regola: infatti vedremo l'inaspettato ritorno a Puente Viejo di Gonzalo, un nuovo amore per Elsa ma anche un dramma riguardante la povera Fe. Spoiler Il Segreto luglio, Elsa ha un nuovo ...

Il Segreto Anticipazioni 21 giugno 2019 : Francisca sta male e Raimundo teme per lei : Francisca comincia ad avere strani incubi notturni e vuoti di memoria. La salute della Montenegro sembra essere in pericolo.

Il Segreto Anticipazioni : CARMELO confessa ciò che è successo tra… : Le bugie raccontate da CARMELO (Raul Pena), don Berengario (Miguel Uribe) e Julieta (Claudia Galan) sul conto di Eustaquio (Carlos Manuel Diaz) e Lamberto Molero non dureranno a lungo nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: il primo cittadino, ad un certo punto, deciderà infatti di confessare quello che è davvero successo ai due parenti. Questa svolta della storyline darà inizio a una serie di conseguenze… Il Segreto, trame: CARMELO e ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 21 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1980 (seconda parte) de Il SEGRETO di venerdì 21 giugno 2019: Donna Francisca soffre di amnesie che preoccupano suo marito Raimundo… Elsa va da Antolina per chiederle spiegazioni, ma è un’iniziativa ingenua… Elsa, ancora una volta, viene accusata di aggressione… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Maria prega Fernando e Francisca di aiutarla morire! : Dopo la terribile notizia che rimarrà paralizzata a vita, Maria medita il suicidio e prega Fernando e Francisca di aiutarla a morire.

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : la Laguna viene salvata in extremis da Antolina : Grandi capovolgimenti di fronte caratterizzeranno le puntate spagnole de Il Segreto, nelle quali continuerà a tenere banco il triangolo formato da Isaac, Antolina ed Elsa. Dopo avere scoperto gli intrighi di quest'ultima, arrivata persino a fingere una gravidanza per costringere il falegname a sposarla, Isaac non vorrà più saperne di lei. Ad Antolina non toccherà fare altro che lasciare Puente Viejo, mentre l'amore tra Elsa ed Isaac potrà ...

Il Segreto Anticipazioni : Gonzalo torna a Puente Viejo : anticipazioni Il Segreto: Gonzalo torna a Puente Viejo dopo l’incidente di Beltran ed Esperanza Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto in onda su Canale 5, il pubblico assisterà al ritorno di Gonzalo. Il marito di Maria torna a Puente Viejo per un motivo ben preciso! Ciò accade proprio dopo il salvataggio dei suoi […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Gonzalo torna a Puente Viejo proviene da Gossip e Tv.

Il Segreto Anticipazioni : MAURICIO - ultimatum a FRANCISCA. Quale sarà? : Rapporti tesi nelle prossime puntate italiane de Il Segreto tra MAURICIO Godoy (Mario Zorrilla) e la perfida Francisca Montenegro (Maria Bouzas) e tutto ciò, neanche a dirlo, inizierà con la storyline che avrà Fe Perez (Marta Tomasa Worner) come protagonista. La simpatica rossa, ad un certo punto, si troverà infatti costretta ad inscenare la propria morte ma, per poter fuggire da Puente Viejo, avrà bisogno dell’aiuto della dark lady, la ...

Anticipazioni Il Segreto : Francisca odia Roberto per il colore della pelle : Continua l'appuntamento con la longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' che vede l'arrivo di nuovi personaggi pronti a creare curiosità. Gli spoiler rivelano che i telespettatori italiani faranno la conoscenza della figura di Roberto (Juan Dos Santos) che arriva nel paese di Puente Viejo per stare accanto all'amica Maria (Loreto Mauleon). Questa presenza provocherà la rabbia di Francisca (Maria Bouzas) che non vedrà di ...

Il Segreto - Anticipazioni luglio : Gonzalo torna a Puente Viejo : Le anticipazioni de Il Segreto riferite al mese di luglio, come di consueto, sono ricche di colpi di scena e entusiasmanti indiscrezioni per tutti gli appassionati di questa telenovela spagnola ambientata nel rinomato paesino Puente Viejo. Le notizie provenienti direttamente dalla Spagna per il prossimo mese vedono protagonista l'eclettica Fe, la quale si troverà in punto di morte per essere stata colpita con un'arma da fuoco da Faustino. Le sue ...

Il Segreto Anticipazioni : SAUL ha dei dubbi su JULIETA e… : La violenza che subirà JULIETA Uriarte (Claudia Galan) diventerà una delle storyline principali delle prossime puntate italiane de Il Segreto. Come abbiamo già anticipato ai nostri lettori, la ragazza verrà violentata da Eustaquio Molero (Carlos Manuel Diaz) e dal figlio Lamberto, anche se sarà prontamente salvata da Carmelo Leal (Raul Pena) e don Berengario (Miguel Uribe). Cerchiamo dunque di spiegare quello che succederà… Il Segreto, trame: ...

Il segreto - Anticipazioni puntate spagnole : Antolina salva la vita a Elsa : Secondo le ultime anticipazioni che arrivano direttamente dalla Spagna, nelle prossime puntate spagnole de Il segreto, l'ex ancella Antolina salverà la vita alla sua rivale in amore Elsa con un gesto in aspettato. In particolare, la biondina dopo essere andata via dal piccolo paesino spagnolo di Puente Viejo, farà ritorno e ammetterà tutti gli errori che ha commesso e dirà di essere cambiata. L'ex marito le darà una possibilità e dirà all'ex ...

Anticipazioni Il Segreto al 28/06 : Alvaro accusa la Laguna di essere un'assassina : Le puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 24 al 28 giugno sanciranno l'inizio di una nuova trama, destinata a non restare priva di conseguenze. Marcela e Camelia si sentiranno poco bene e la diagnosi del dottor Zabaleta sarà drammatica: entrambe hanno contratto la varicella. Si renderà necessaria l'immediata creazione di un ospedale da campo, per fare in modo che i malati vengano curati nel migliore dei modi per evitare il contagio ...