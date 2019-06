Angelica Sepe | giurata di All Together Now | ‘Avrei scommesso su Gregorio o Luca’

Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Pupilla e allieva di Roberto Murolo,è una cantautrice nonché definita “Artista della Pace”, per via di numerosi impegni nel sociale. Infatti, nel 1999 ha pubblicato “Ma si tu staje cu’ mme”, un brano che diventa il motto di una campagna sociale volta a sensibilizzare l’opinione pubblica alla “cultura dell’accoglienza”. Dal 2007 al 2010 la voce diè giunta anche all’estero, in Iraq, nel Kosovo e in Israele, principalmente a Beirut, Nakura, Gerusalemme, Tel Aviv con i contingenti di Pace delle Nazioni Unite. Nel 2014è stata nuovamente impegnata in un progetto sociale a favore dei rifugiati politici in collaborazione con il centro “Enea” di Roma, il più importante in Europa, con il brano inedito “Lacrime al sole”. Nel giugno 2015 ha cominciato a collaborare con l’attore Enzo De Caro che ha scritto e diretto “L’Oro di Murolo”, un onore al grande artista ...

