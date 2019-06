ANGELA NASTI E ALESSIO CAMPOLI Lorenzo Riccardi non ha dubbi | ' Lei ama Luca Daffrè!'

Uomini e Donne - ANGELA NASTI con ‘lui’. Spuntano le foto : “È il suo nuovo amore” : Dopo la fine della storia (lampo) con Alessio, Angela Nasti si è già consolata con un altro? È questo il sentore, dopo certi indizi social. Una segnalazione che accende ulteriori polemiche nei confronti della Nasti che, secondo molti, potrebbe essere la nuova Sara Affi Fella. Il suo presunto nuovo ‘lui’, poi, non sarebbe un ragazzo qualsiasi… Ma andiamo con ordine. Angela ha scelto Alessio Campoli a Uomini e Donne, ma dopo circa 10 giorni ...

ANGELA NASTI dopo la rottura con Alessio : 'Non mi sono trovata bene con lui' : Il Magazine di Uomini e donne ha riservato un grande spazio alle interviste esclusive ad Angela Nasti e Alessio Campoli che, separatamente, hanno parlato dei motivi per cui si sono lasciati e di come si sentono oggi. Pubblicate anche le interviste ai due ex tronisti Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià, che hanno voluto esprimere il loro pensiero in merito alla recente rottura dei due ex concorrenti dell'ultima edizione di Uomini e Donne. rottura ...

Gossip U&D - giungono segnalazioni sul web : ANGELA NASTI frequenterebbe Guido Grimaldi : Nuove ombre su Angela Nasti e su quello che ha raccontato per spiegare perché è finita tra lei ed Alessio Campoli: nelle ultime ore, infatti, sul web sta circolando un Gossip secondo il quale la giovane avrebbe un flirt con un facoltoso imprenditore. Il blog Isa&Chia, ad esempio, ha riportato la segnalazione inviata da una lettrice, relativa ad una serata che l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe trascorso di recente a Capri: sembra, ...

ANGELA NASTI e Alessio Campoli : tutta la verità sulla fine della loro storia : Dopo la tanto discussa separazione ora parlano Angela Nasti e Alessio Campoli. La coppia, che dopo la scelta a Uomini e donne è durata quanto un battito di ciglia, spiega come siano andate le cose e lo fa dalle pagine del magazine del programma, come riporta Isaechia. La tronista afferma: “[…] Non mi sono trovata bene con la persona che avevo al mio fianco e credo sia nel diritto di ciascuno interrompere una conoscenza quando non va. ...

U&D - ANGELA NASTI racconta : 'Alessio fuori non era la stessa persona - non è andata' : Dopo giorni di notizie e rumors sull'addio tra Angela Nasti e Alessio Campoli, oggi finalmente sono stati i diretti interessati a parlare. Sulle pagine del nuovo numero del magazine di Uomini e Donne, l'ex tronista ha spiegato perché tra lei e il corteggiatore che ha scelto è finita così in fretta: secondo la ragazza, il romano avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi confronti una volta che le telecamere si sono spente. A chi ipotizza un ...

Alessio Campoli si sfoga su ANGELA NASTI : “Non avrei immaginato…” : Uomini e Donne: Alessio Campoli spiega come è finita con Angela Nasti Alessio Campoli ha finalmente rotto il silenzio sulla fine della storia con Angela Nasti e lo ha fatto sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. In molti aspettavano la versione del corteggiatore romano che, durante il percorso nel Trono Classico, era spiccato per la sua genuinità. La crisi con Angela Nasti sarebbe arrivata dopo appena tredici giorni di frequentazione. Il ...

U&D - ANGELA NASTI confessa : 'Non sto bene - d'ora in poi da parte mia ci sarà silenzio' : Angela Nasti è al momento una delle ex troniste più discusse del programma televisivo Uomini e Donne. La ragazza è finita al centro dell'attenzione per via della sua relazione con l'ex corteggiatore Alessio Campoli. La loro love story è infatti terminata dopo soli 10 giorni circa dall'avvenuta scelta. Sul web la ragazza è stata parecchio criticata ed accusata di aver voluto fare solo business. Alcuni fan del programma l'hanno anche paragonata a ...

ANGELA NASTI - le parole sul rapporto con Giulia Cavaglia dopo UeD : Angela Nasti e la dedica a Giulia Cavaglia dopo Uomini e Donne: “Ti voglio bene” Angela Nasti parla del suo rapporto con Giulia Cavaglia dopo Uomini e Donne. La giovane ex tronista fa una dolcissima dedica alla sua compagna d’avventura, con cui inizialmente i rapporti non erano così pacifici. Infatti, a inizio percorso tra le […] L'articolo Angela Nasti, le parole sul rapporto con Giulia Cavaglia dopo UeD proviene da ...

ANGELA NASTI criticata sbotta : "È inutile che continuate a parlare male di me..." - : Riccardo Palleschi La rottura tra la Nasti e Alessio Campoli continua a far discutere, Angela risponde alle critiche La prematura fine della relazione tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, Angela Nasti e Alessio Campoli, continua a suscitare molte polemiche. I due, infatti, non appena allontanatosi dai riflettori degli studi di Canale 5 hanno capito subito di non essere fatti l'uno per l'altra. Angela Nasti risponde alle ...